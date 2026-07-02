Цифровые технологии выводят энергетическую отрасль на новый уровень — CNPC

Цифровые технологии формируют новую глобальную промышленную систему, энергетический сектор и новую модель международного сотрудничества. Об этом на заседании Совета иностранных инвесторов заявил вице-президент CNPC Сун Даюн, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, в энергетике и нефтехимической отрасли цифровизация становится не просто инструментом технологической модернизации, а стратегическим фактором, который перестраивает производственные процессы и повышает конкурентоспособность предприятий.

— Почти за 30 лет энергетическое сотрудничество Казахстана и Китая превратилось в комплексную систему, охватывающую всю производственную цепочку нефтегазовой отрасли. При этом цифровые технологии стали важнейшим инструментом повышения эффективности производства, — отметил Сун Даюн.

Как отметил вице-президент компании, в дальнейшем CNPC намерена углублять сотрудничество с казахстанскими партнерами по четырем ключевым направлениям.

В частности, планируется расширить цифровизацию производственных операций, внедрить современные решения для онлайн-мониторинга и управления производством на нефтегазовых месторождениях, магистральных трубопроводах и нефтеперерабатывающих заводах.

Также предусмотрено развитие интеллектуальных систем технического обслуживания, внедрение инструментов прогнозирования состояния оборудования и цифрового управления.

Кроме того, компания предлагает расширить сотрудничество по применению технологий искусственного интеллекта, включая большую языковую модель «Куньлунь», в геологоразведке, оптимизации производственных процессов, принятии управленческих решений и подготовке кадров.

— Используя возможности цифровых технологий, мы намерены вывести энергетическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем на качественно новый уровень. Это будет способствовать укреплению энергетической безопасности региона, модернизации промышленности и устойчивому развитию, — подчеркнул вице-президент.

В прошлом году АО «НК «QazaqGaz» и АО «CNPC-Актобемунайгаз» подписали соглашение о сотрудничестве по проекту недропользования на участке «Северный-1» в Актюбинской области.

Отметим, что CNPC (China National Petroleum Corporation) — крупная китайская государственная нефтегазовая корпорация, является крупнейшим производителем и поставщиком нефти и газа в Китае и одной из крупнейших интегрированных энергетических групп в мире. CNPC имеет активы в более чем 30 странах.