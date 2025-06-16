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    19:48, 15 Июнь 2025 | GMT +5

    QazaqGaz и CNPC начинают геологоразведку на участке Северный-1

    В рамках визита делегации Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) в Казахстан во главе с председателем CNPC Дай Хоуляном состоялась церемония подписания рамочного соглашения о сотрудничестве между АО «НК «QazaqGaz» и АО «CNPC-Актобемунайгаз» по проекту недропользования на участке «Северный-1» в Актюбинской области. Об этом передает агентство Kazinform.

    QazaqGaz и CNPC начинают геологоразведку на участке Северный-1
    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

    Документ был подписан заместителем председателя правления АО «НК «QazaqGaz» по геологоразведке и перспективным проектам Уланом Буркитовым и Ли Шуфэном, генеральным директором СNPC-Актобемунайгаз.

    Подписание состоялось в присутствии председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова и председателя CNPC Дай Хоуляна.

    QazaqGaz и CNPC начинают геологоразведку на участке Северный-1
    Фото: АО «НК «QazaqGaz»

    Соглашение послужит основой для проведения совместных геологоразведочных работ на участке «Северный-1» на условиях 100% carry-финансирования со стороны партнёра.
    Участок «Северный-1» рассматривается как один из перспективных для разведки запасов газа в Казахстане.

    Carry-механизм финансирования, при котором китайская сторона берет на себя все расходы на начальных этапах проекта, снижает риски для казахстанской компании.

    CNPC уже имеет обширное присутствие в нефтегазовом секторе Казахстана, включая разработку месторождений, переработку и экспорт. Подписание нового соглашения с QazaqGaz способствует расширению двустороннего энергетического партнёрства.

    CNPC (China National Petroleum Corporation) – крупная китайская государственная нефтегазовая корпорация, является крупнейшим производителем и поставщиком нефти и газа в Китае и одной из крупнейших интегрированных энергетических групп в мире. CNPC имеет активы в более чем 30 странах.

    Теги:
    Китай Экономика Газ
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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