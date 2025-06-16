QazaqGaz и CNPC начинают геологоразведку на участке Северный-1

Документ был подписан заместителем председателя правления АО «НК «QazaqGaz» по геологоразведке и перспективным проектам Уланом Буркитовым и Ли Шуфэном, генеральным директором СNPC-Актобемунайгаз.

Подписание состоялось в присутствии председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова и председателя CNPC Дай Хоуляна.

Фото: АО «НК «QazaqGaz»

Соглашение послужит основой для проведения совместных геологоразведочных работ на участке «Северный-1» на условиях 100% carry-финансирования со стороны партнёра.

Участок «Северный-1» рассматривается как один из перспективных для разведки запасов газа в Казахстане.

Carry-механизм финансирования, при котором китайская сторона берет на себя все расходы на начальных этапах проекта, снижает риски для казахстанской компании.

CNPC уже имеет обширное присутствие в нефтегазовом секторе Казахстана, включая разработку месторождений, переработку и экспорт. Подписание нового соглашения с QazaqGaz способствует расширению двустороннего энергетического партнёрства.

CNPC (China National Petroleum Corporation) – крупная китайская государственная нефтегазовая корпорация, является крупнейшим производителем и поставщиком нефти и газа в Китае и одной из крупнейших интегрированных энергетических групп в мире. CNPC имеет активы в более чем 30 странах.