Цифровые технологии увеличили урожайность в ВКО на 40% — до 30 центнеров с гектара

— Использование цифровых систем позволило повысить урожайность на 40% посевных площадей — до 30 центнеров с гектара, — сказал аким.

Он подчеркнул, что сельское хозяйство является стратегически важной отраслью экономики региона, и Глава государства уделяет особое внимание ее развитию.

Для усиления внешнего сотрудничества в агропромышленном комплексе область выстраивает партнерство с Китаем, Россией и Узбекистаном.

— Мы заключили контракт с крупными китайскими торговыми компаниями на поставку масличной продукции на общую сумму 50 млн долларов США, — отметил Сактаганов.

Чтобы вывести животноводческую продукцию на рынок Китая, в регионе в этом году создали специализированную сертификационную лабораторию. Результаты ее исследований признаются в 112 странах мира.

— Наши производители получили возможность поставлять восточный мед в 27 стран Европы — предприятие региона стало первым в Казахстане, вошедшим в список Еврокомиссии, — сообщил аким ВКО.

Лидирующие позиции, по словам акима, регион занимает и в рыбной отрасли. В этом году здесь планируют произвести 2,5 тыс. тонн товарной рыбы. Объем выращивания увеличился в 2,5 раза. Для восстановления популяции сибирского осетра в Кара Ертыш выпущено более 61 тыс. мальков.

По словам главы региона, одной из ключевых сфер занятости остается малый и средний бизнес, где работают 152 тысячи жителей региона. В этом году на поддержку предпринимателей по госпрограммам направлено 92 млрд тенге.