    12:55, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Цифровые технологии увеличили урожайность в ВКО на 40% — до 30 центнеров с гектара

    Производство зерна в Восточно-Казахстанской области увеличилось на 101,5%, масличных культур — на 107%. Доля переработанной экспортной продукции поднялась с 66% до 71%. Об этом сообщил аким области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Карагандинской области

    — Использование цифровых систем позволило повысить урожайность на 40% посевных площадей — до 30 центнеров с гектара, — сказал аким.

    Он подчеркнул, что сельское хозяйство является стратегически важной отраслью экономики региона, и Глава государства уделяет особое внимание ее развитию.

    Для усиления внешнего сотрудничества в агропромышленном комплексе область выстраивает партнерство с Китаем, Россией и Узбекистаном.

    — Мы заключили контракт с крупными китайскими торговыми компаниями на поставку масличной продукции на общую сумму 50 млн долларов США, — отметил Сактаганов.

    Чтобы вывести животноводческую продукцию на рынок Китая, в регионе в этом году создали специализированную сертификационную лабораторию. Результаты ее исследований признаются в 112 странах мира.

    — Наши производители получили возможность поставлять восточный мед в 27 стран Европы — предприятие региона стало первым в Казахстане, вошедшим в список Еврокомиссии, — сообщил аким ВКО.

    Лидирующие позиции, по словам акима, регион занимает и в рыбной отрасли. В этом году здесь планируют произвести 2,5 тыс. тонн товарной рыбы. Объем выращивания увеличился в 2,5 раза. Для восстановления популяции сибирского осетра в Кара Ертыш выпущено более 61 тыс. мальков.

    По словам главы региона, одной из ключевых сфер занятости остается малый и средний бизнес, где работают 152 тысячи жителей региона. В этом году на поддержку предпринимателей по госпрограммам направлено 92 млрд тенге.

    Сельское хозяйство Восточно-Казахстанская область Регионы
