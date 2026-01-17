Цифровые решения планируют внедрить в систему производственного контроля Экибастузской ТЭЦ

Роман Скляр ознакомился с прохождением отопительного сезона в Экибастузе. Аким области Асаин Байханов проинформировал, что благодаря проведенной модернизации сетей теплоснабжения, сезон проходит в штатном режиме. В 2023–2025 годах реконструированы тепломагистрали ТМ-2 и ТМ-7 на общую сумму 11,3 млрд тенге, из которых 6,7 млрд тенге выделено из республиканского бюджета. По итогам гидравлических испытаний отремонтировано 13,5 км сетей и устранено 341 повреждение; из местного бюджета дополнительно направлено 1,7 млрд тенге на ремонт 19 км сетей.

Фото: primeminister.kz

Первый вице-премьер также ознакомился с ходом модернизации Экибастузской ТЭЦ. Генеральный директор ТОО «Energy Solution Center» Айдарбек Кыстаубаев доложил о реализации комплексной программы ремонта основного оборудования.

В 2023–2025 годах здесь были выполнены капитальные и текущие ремонты энергетических котлов № 5-9 и водогрейных котлов № 11-15, по котлоагрегатам № 6–8 проведены капитальные и расширенные текущие ремонты с поэтапным обновлением оборудования, в том числе за счет средств резерва Правительства РК и акимата области.

На 2026–2027 годы запланировано строительство административно-бытового комплекса, реконструкция и строительство золоотвалов для обеспечения экологической безопасности, а также расширение генерирующих мощностей.

Фото: primeminister.kz

Отдельное внимание уделено цифровизации и повышению промышленной безопасности. В 2025 году на станции внедрены умные каски для персонала, в 2026 году планируется внедрение видеожетонов для усиления контроля за соблюдением охраны труда. Роман Скляр поручил обеспечить интеграцию цифровых решений в систему производственного контроля и их практическое применение.

Также первый заместитель Премьер-министра посетил производство холдинга «Railways Systems KZ», где стартовало строительство современного электрометаллургического завода с общим объемом инвестиций около 500 млрд тенге ($976 млн), мощностью до 1 млн тонн высококачественной стали в год. Запуск завода запланирован на 2028 г. с созданием свыше 1 тыс. новых рабочих мест. Производство будет ориентировано как на внутренний рынок, так и на экспорт: до 40% продукции планируется поставлять в страны СНГ и Евросоюза.

На Павлодарской ТЭЦ-2 глава региона Асаин Байханов доложил о ходе отопительного сезона 2025–2026 годов. Для качественного теплоснабжения областного центра построена тепломагистраль ТМ-20А протяженностью 5,9 км, проведены гидравлические испытания теплосетей с устранением 343 повреждений протяженностью 7,2 км. На 2026 г. запланирована реконструкция 21 км внутриквартальных и текущий ремонт 8,1 км магистральных теплосетей на 4,8 млрд тенге.

Фото: primeminister.kz

Генеральный директор АО «Павлодарэнерго» Олег Щемель отчитался о проведенных в 2025 г. ремонтах основного оборудования на ТЭЦ-2. В 2026–2027 гг. на станции запланированы капитальные ремонты котло- и турбоагрегатов, реконструкция систем золоочистки и осветителя, внедрение современных цифровых решений и IT-систем на общую сумму 17,2 млрд тенге. Аналогичные работы по предусмотрены на ТЭЦ-3 на 18,6 млрд тенге.

Роман Скляр поручил обеспечить качественную реализацию ремонтной кампании и инвестиционных программ, контроль за соблюдением сроков и достижением технологических и экологических показателей, а также принять все меры для надежного прохождения отопительного сезона.

Фото:primeminister.kz

В ходе поездки первый заместитель Премьер-министра посетил ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». ПНХЗ реализует масштабные проекты модернизации, включая проект SENIM-D по переработке тяжелых газойлей и увеличению выхода светлых нефтепродуктов. Также на предприятии разработан мастер-план по внедрению систем автоматизации и цифровизации с использованием решений в области ИИ. Руководству ПНХЗ поручено продолжить работу по повышению эффективности и технологической оснащенности предприятия.

Фото: primeminister.kz

Завершая рабочую поездку, Роман Скляр ознакомился с деятельностью общеобразовательной школы № 48 города Павлодара, открытой 1 сентября 2025 г. в рамках государственной программы «Школа будущего». Учебное заведение рассчитано на 1,2 тыс. учащихся и оснащено современной цифровой и инклюзивной инфраструктурой. Первый заместитель Премьер-министра подчеркнул важность создания равных и комфортных условий для всестороннего развития детей.

Фото: primeminister.kz

Рабочая поездка позволила комплексно оценить ход реализации ключевых проектов в энергетике, промышленности и социальной инфраструктуре, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие Павлодарской области.