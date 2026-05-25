Цифровые двойники городов и реинжиниринг госуслуг: Казахстан трансформирует ключевые отрасли

В Казахстане за последние годы проведен реинжиниринг 1 549 бизнес-процессов в 31 государственном органе, включая агентства. По итогам рассмотрения процессов утверждены планы мероприятий, предусматривающие изменения в нормативно-правовых актах, доработку информационных систем и другие меры для реализации целевых цифровых решений. Об этом говорится в ответе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК на запрос агентства Kazinform.

В ведомстве сообщили, что в геологической отрасли уже оцифровано 4,7 млн единиц геологической информации.

— Для распознавания исторических данных внедряется искусственный интеллект. Это обеспечит их доступность и упростит анализ для инвесторов, — отметили в министерстве.

В строительной сфере, по данным ведомства, оцифрованы генеральные планы 89 городов и 644 проекта детальной планировки. Также внедряется BIM-проектирование, а искусственный интеллект используется при государственной экспертизе проектов.

— Это позволит сократить сроки и снизить влияние человеческого фактора, — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в перспективе предусмотрен полный переход на BIM-проектирование и создание цифровых двойников городов.

В сфере ЖКХ активно внедряются единые электронные квитанции. В рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов уже запущена электронная платформа закупок.

— Планируется создание единой цифровой платформы данных Smart Turmys, которая объединит данные по массовому оснащению приборами учета, а также данные коммунальных предприятий и государственных информационных систем, — сообщили в ведомстве.

В транспортно-логистической отрасли продолжается внедрение цифровых решений. В системе компании «Қазақстан темір жолы» уже 94% договоров оформляются в бесконтактном формате, а 100% деклараций подаются в электронном виде.

— Решения по мониторингу и «умному локомотиву» позволили сократить время диагностики до 8 минут, снизить выбросы до 17% и сократить расход топлива до 5%, — отметили в министерстве.

Также развиваются проекты Smart Cargo и Q-Gate, которые интегрируются в единую платформу e-Көлік. Как ожидается, это позволит ускорить прохождение границы и обеспечить полностью цифровой контроль.

В энергетическом секторе планируется внедрение системы прямого онлайн-мониторинга и цифровых двойников объектов.

— Система позволит анализировать затраты на производство энергии и принимать более обоснованные решения по тарифам, — пояснили в ведомстве.

В агропромышленном комплексе, по данным министерства, сегодня функционируют четыре ключевые информационные системы: gosagro.kz, система идентификации и мониторинга сельскохозяйственных животных, автоматизированная система управления выдачей разрешительных документов, а также e-Fish — система мониторинга рыбных ресурсов и водных биоресурсов.

В 2026–2027 годах планируется поэтапное внедрение системы цифрового управления сельскохозяйственными землями и системы прослеживаемости продукции растениеводства.

— К 2028 году будет внедрена единая цифровая платформа Digital Agro Platform, которая обеспечит интеграцию отраслевых данных, информационных систем и сервисов, — сообщили в министерстве.

