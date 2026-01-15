Цифровая маркировка моторных масел вводится в Казахстане с февраля 2026 года

Для своевременной подготовки к работе в новых правовых условиях всем производителям, импортерам, а также оптовым и розничным реализаторам продукции необходимо оперативно пройти процедуру регистрации в bнформационной системе маркировки и прослеживаемости товаров. Доступ к системе для участников рынка открыт на официальном веб-ресурсе.

Внедрение нового механизма регулирования будет проходить поэтапно. Начиная с февраля текущего года обязательной маркировке подлежат моторные масла, произведенные или ввезенные в страну с указанной даты. Полный режим прослеживаемости движения товара по всей цепочке поставок будет введен с 1 февраля 2027 года.

Ключевой целью нововведения является повышение прозрачности рынка и защита прав потребителей. По оценкам экспертов, значительная доля реализуемых сегодня моторных масел может находиться в теневом обороте. Недобросовестные поставщики нередко используют для розлива контрафакта оригинальную тару известных брендов, что делает подделку внешне неотличимой от оригинала. Использование такой некачественной продукции несет прямые риски для автовладельцев, приводя к поломкам двигателей и существенным финансовым потерям.

Внедрение цифровой маркировки средствами идентификации Data Matrix призвано решить эту проблему. Присвоение каждой канистре уникального цифрового кода, который невозможно скопировать или использовать повторно, позволит обеспечить полный контроль за оборотом продукции. Данный механизм гарантирует, что путь каждого товара — от заводского конвейера или границы до полки магазина — будет прозрачным и отслеживаемым, что минимизирует риски приобретения контрафакта.

Ранее Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана напомнил о предстоящем введении цифровой маркировки пива и пивных напитков, первый этап которой стартует с 1 февраля 2026 года.