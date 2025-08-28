Цифровая маркировка, логистика и соцподдержка – как меняется система обеспечения ВС Казахстана

Полковник Мансуров – выпускник Петропавловского высшего военного училища, Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии Хрулева в Санкт-Петербурге и Военной академии Генерального штаба в Москве.

Фото: Минобороын РК

– Арман Нурланович, расскажите, каковы основные задачи Тыла Вооруженных сил Казахстана в мирное и военное время?

– Задачи Тыла различаются в зависимости от времени – мирного или военного, но главная цель всегда одна – обеспечение поддержание боеспособности войск за счет своевременного снабжения и обслуживания. Основные задачи Тыла - это планирование и подготовка тылового обеспечения, создание и хранение материально-технических средств, обеспечение войск питанием, вещевым имуществом и необходимыми ресурсами, подготовка специалистов и развитие тыловой инфраструктуры, ремонт и обслуживание техники.

– Как сегодня устроена система снабжения армии Казахстана? Что изменилось в последние годы?

– Уже с конца 90-х годов мы перешли на аутсорсинг по питанию, передав эту функцию коммерческим структурам. Это позволило освободить личный состав от несвойственных обязанностей – приготовления пищи, нарядов по столовой, сезонной заготовки овощей. Теперь военнослужащие сосредоточены исключительно на боевой подготовке. Сегодня услуги питания предоставляют более 20 компаний.

Фото: Минобороны РК

С 2015 года Вооруженные силы перешли на модель обеспечения нефтепродуктами через единого оператора – ТОО «КазМунайГаз-Аэро». Такое решение позволило получать бензин, дизельное и авиационное топливо напрямую с заводов. Это исключило перебои в поставках, снизило расходы на хранение, а также значительно уменьшило коррупционные риски, включая вопросы ценообразования.

Что касается вещевого обеспечения, с прошлого года ввели единую форму одежды для всех военнослужащих. Вещевое имущество закупается у казахстанских производителей в рамках оборонного заказа.

Фото: Минобороны РК

Кроме того, внедрили децентрализованную систему снабжения. Материальные средства теперь поступают напрямую от поставщиков на склады региональных командований. Это сократило сроки обеспечения войск и сделало процесс более оперативным. Дополнительно увеличено количество базисов, что позволяет систематизировать доставку и приближать материальные ресурсы к частям, находящимся на удалении.

– С какими основными вызовами сталкивается сегодня Тыл?

– Сегодня перед Тылом стоят несколько ключевых вызовов. Во-первых, обеспечение оперативности и точности поставок при большом разнообразии подразделений и значительных расстояниях между ними. Во-вторых, интеграция современных технологий, прежде всего автоматизированных систем учета.

Важнейший вызов – гибкость и способность быстро адаптироваться к нестандартным условиям: полевые учения, международные миссии, разные климатические зоны. Наша задача – чтобы в любых обстоятельствах каждый военнослужащий вовремя получал все необходимое.

– Какие современные технологии и подходы применяются в логистике и обеспечении войск?

– Сегодня внедряются автоматизированные системы учета материальных средств, которые позволяют видеть реальный баланс запасов и быстро принимать решения по их восполнению. Закупаются современные полевые склады, которые можно оперативно развернуть при переброске войск.

Активно используется парк военно-транспортной авиации. Недавно приобретенные самолеты А-400М и С-295 позволяют доставлять грузы на большие расстояния в кратчайшие сроки.

Также мы внедряем стандарты контейнеризации и модульных систем хранения, что делает процесс более современным и гибким.

Фото: Минобороны РК

– Какие реформы в системе Тыла уже проведены и что планируется сделать в ближайшие годы?

– За последние годы провели целый ряд значимых реформ. В первую очередь это касается подготовки кадров – учебные программы специалистов Тыла адаптированы к современным стандартам.

Отдельно хочу отметить, что Тыл совершил настоящий цифровой прорыв. Внедрена цифровая система учета материальных средств и контроля запасов, что сделало процесс полностью прозрачным и более оперативным. Это сократило бумажный документооборот, ускорило принятие решений, снизило расходы на почтовые услуги и бланочную продукцию.

В перспективе – внедрение цифровой маркировки товаров, которая поможет отслеживать путь каждого предмета от склада до военнослужащего. Также ведем работу над системой логистики для управления и координации воинских и грузоперевозок. Она обеспечит контроль транспортных потоков, а также мониторинг техники и расхода горюче-смазочных материалов.

В ближайшие годы мы планируем продолжать цифровизацию и интеграцию систем Тыла с другими автоматизированными системами управления войсками. Все эти меры направлены на создание гибкой, устойчивой и современной системы тылового обеспечения, способной эффективно работать в любых условиях.

– Как готовят тыловиков для казахстанской армии?

– Подготовка кадров Тыла – это многоуровневый и сложный процесс. Офицеры оперативно-тактического и тактического уровня обучаются в военных учебных заведениях Министерства обороны Казахстана, а также в вузах зарубежных стран, в частности в Военной академии материально-технического обеспечения в Санкт-Петербурге.

В девяти гражданских вузах готовят специалистов мобилизационного резерва. А в Военном колледже в Караганде и учебном центре Сухопутных войск в Гвардейском обучают младших специалистов служб тыла.

Таким образом, обучение сочетает теорию, практику, современные технологии и международный опыт. Вкупе это дает высокий уровень подготовки кадров.

– Были ли реальные ситуации, когда грамотная работа Тыла стала решающей?

– Таких примеров много. Работа Тыла обычно не видна со стороны, но именно от нее во многом зависит успех выполнения задач.

Например, во время масштабных учений своевременное обеспечение продовольствием, горючим, вещевым имуществом и техникой позволяет войскам сосредоточиться на учебно-боевых задачах. Там, где логистика отлажена, учения проходят динамично и без сбоев.

В миротворческих миссиях казахстанские военнослужащие несут службу вдали от Родины, в иной климатической и социальной среде. Здесь особенно важна бесперебойная работа Тыла – снабжение водой, питанием, техникой и снаряжением. Благодаря этому наши подразделения успешно выполняют задачи и получают высокую оценку международных партнеров.

Фото: Минобороны РК

Наконец, во время чрезвычайных ситуаций тыловые подразделения помогают гражданскому населению. Они перебрасывают личный состав и технику, доставляют гуманитарные грузы, разворачивают полевые кухни и временные пункты жизнеобеспечения, при необходимости проводят эвакуацию. Эти меры помогают спасать здоровье и жизни людей.

Фото: Kazinform

– Как Вы оцениваете уровень обеспечения наших военнослужащих по сравнению с другими странами? Есть ли негласный рейтинг между армиями?

– Прямого официального или негласного рейтинга армий по уровню тылового обеспечения нет. Каждая страна имеет свои задачи и особенности. Но мы внимательно изучаем международный опыт и стремимся внедрять современные технологии и материалы, адаптируя их к нашим условиям. Наша цель не «рейтинги», а своевременное, качественное и полное обеспечение военнослужащих. По этим показателям мы соответствуем современному уровню.

– Как обеспечивается социальная защита и поддержка военнослужащих тыловых подразделений?

– Социальная защита строится на нескольких направлениях. Государство обеспечивает военнослужащих жильем или компенсирует расходы, согласно закону. Возобновлены полевые выплаты (1,2 МРП), что стимулирует к прохождению службы. Специалисты тыла, участвовавшие в подготовке военного парада, также были поощрены денежными премиями.

С прошлого года проводится смотр-конкурс на лучшие объекты тылового обеспечения воинских частей и учреждений: ротное хозяйство, столовая, баня, склады, АЗС, пожарное депо. Конкурс вызвал положительный отклик, способствовал развитию инфраструктуры и повысил качество организации работы. По итогам смотра победители награждаются денежными премиями приказом министра обороны. Эта практика поддерживает имидж службы и мотивирует специалистов.

Фото: Минобороны РК

– На опыт каких стран ориентируются наши тыловики и чьи технологии считаются передовыми?

– Мы ориентируемся на разные подходы. Одни страны активно применяют цифровую логистику и модульное обеспечение, другие совершенствуют методы снабжения на больших территориях и в сложных климатических условиях. Наши специалисты изучают эти модели и адаптируют их под особенности Казахстана.

– Как Тыл готовится к вызовам киберугроз и современных конфликтов?

– Все информационные системы Вооруженных сил проходят обязательные испытания на соответствие требованиям информационной безопасности. Наши системы также соответствуют этим нормам. На базах материального обеспечения есть подразделения, отвечающие за защиту от киберугроз. С личным составом регулярно проводятся занятия по повышению осведомленности в сфере кибербезопасности. Работа ведется в соответствии с государственной программой «Киберщит Казахстана».

Фото: Минобороны РК

– С какими трудностями приходится сталкиваться в управлении таким масштабным направлением?

– Основная сложность – масштаб и разнообразие задач. Нужно синхронизировать работу всех подразделений тыла, чтобы материальные средства доставлялись вовремя и без задержек. Это требует точного планирования, автоматизации процессов и постоянного мониторинга. Отдельная задача – адаптация современных технологий к нашим условиям, чтобы они работали эффективно именно в казахстанских реалиях.

– Для Вас лично какой момент службы в тылу запомнился как самый показательный или самый гордый?

– Одним из наиболее значимых моментов для меня стало участие в обеспечении подготовки и проведения военного парада к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Нескольким часам парада предшествовал почти год работы тыловых подразделений – планирование, снабжение, организация инфраструктуры. Без этой работы проведение парада было бы невозможным. Для меня это стало подтверждением: без Тыла невозможна ни одна операция, ни одно крупное мероприятие. Именно тыл является основой боеготовности и успеха Вооруженных сил.