Церковь Англии впервые возглавила женщина

63-летняя Сара Маллалли назначена новым архиепископом Кентерберийским, став 106-м архиепископом и первой женщиной в истории Церкви Англии, занявшей этот пост.

Вакансия оставалась открытой почти год после того, как Джастин Уэлби подал в отставку на фоне критики за ошибки в расследовании дела о домогательствах и насилии со стороны христианского проповедника в отношении подростков и молодых людей.

Кандидатуру Маллалли одобрила Комиссия по выдвижению кандидатов, которую возглавляет бывший глава британской службы безопасности MI5 Джонатан Эванс. Согласно традиции, решение комиссии утверждено монархом.

Хотя формально главой Церкви Англии является король, именно архиепископ Кентерберийский считается ее духовным лидером. Он занимает высшую епископскую должность и является символической фигурой для всего мирового англиканского сообщества, объединяющего около 85 миллионов верующих в 165 странах.

Маллалли в 2018 году стала первой женщиной-епископом Лондона. До своего посвящения в духовный сан в 2001 году она работала в сфере здравоохранения, специализировалась на онкологии и к 37 годам стала главным сестринским инспектором Англии — самой молодой в истории, кто занимал этот пост.

Официальная церемония вступления Маллалли в должность состоится в марте 2026 года в Кентерберийском соборе.

