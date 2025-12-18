Церемонию «Оскар» планируют транслировать на YouTube с 2029 года

Как отмечается в сообщении, сделка Академии с YouTube пока рассчитана до 2033 года, но, как подчеркивает CNN, она станет поворотным моментом для индустрии развлечений, так как трансляция переедет с традиционного ТВ на глобальный стриминг.

В пакет прав вошли трансляции самой церемонии, красной дорожки, бэкстейджа и Губернаторского бала. Весь контент будет бесплатным для зрителей по всему миру.

Стороны соглашения рассчитывают, что смена платформы сотрет границы и сделает «Оскар» по-настоящему доступным для международной аудитории, пишет издание.

Канал ABC, принадлежащий Disney и транслировавший «Оскар» более 50 лет, покажет церемонию еще три раза. Юбилейная, 100-я премия в 2028 году станет последней для канала.

- Мы с нетерпением ждем следующих трех трансляций, включая празднование столетия шоу в 2028 году, и желаем Академии кинематографических искусств и наук дальнейших успехов, — заявили в ABC.

