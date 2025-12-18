РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:42, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Церемонию «Оскар» планируют транслировать на YouTube с 2029 года

    Об этом говорится в заявлении американской Киноакадемии, передает Kazinform со ссылкой на BBC. 

    В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на «Оскар»
    Фото: www.oscars.org

    Как отмечается в сообщении, сделка Академии с YouTube пока рассчитана до 2033 года, но, как подчеркивает CNN, она станет поворотным моментом для индустрии развлечений, так как трансляция переедет с традиционного ТВ на глобальный стриминг.

    В пакет прав вошли трансляции самой церемонии, красной дорожки, бэкстейджа и Губернаторского бала. Весь контент будет бесплатным для зрителей по всему миру.

    Стороны соглашения рассчитывают, что смена платформы сотрет границы и сделает «Оскар» по-настоящему доступным для международной аудитории, пишет издание.

    Канал ABC, принадлежащий Disney и транслировавший «Оскар» более 50 лет, покажет церемонию еще три раза. Юбилейная, 100-я премия в 2028 году станет последней для канала.

    - Мы с нетерпением ждем следующих трех трансляций, включая празднование столетия шоу в 2028 году, и желаем Академии кинематографических искусств и наук дальнейших успехов, — заявили в ABC.

    Ранее сообщалось, что Instagram запускает свой «Оскар» для блогеров — премию Rings. 

    Теги:
    Культура Современная культура Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают