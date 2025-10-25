РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:39, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Церемония поднятия Государственного флага прошла в Кокшетау

    У монумента «Флагшток» в городе Кокшетау прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная к Дню Республики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: акимат Акмолинской области

    С праздником собравшихся поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

    а
    Фото: акимат Акмолинской области

    — Именно в этот день торжественное поднятие Государственного флага — символа независимости — подчеркивает особое значение праздника. День Республики отражает воплощение вековой мечты и стремления нашего народа к свободе. Как национальный праздник, он объединяет народ вокруг общих ценностей, способствует укреплению единства страны и национальной идентичности. Закон и порядок в обществе, трудолюбие граждан и их профессиональная компетентность стали прочной опорой и движущей силой нынешних реформ, — подчеркнул глава области.

    а
    Фото: акимат Акмолинской области
    а
    Фото: акимат Акмолинской области

    Также прошла церемония награждения благодарственными письмами акима области ряда представителей рабочих профессий и правоохранительных органов, и вручение памятных подарков представителям молодежи из числа рабочих профессий.

    а
    Фото: акимат Акмолинской области

    Среди награжденных и токарь ТОО «КазАгроМаш» Алексей Самарский.

    — Было очень неожиданно, мне только позавчера сообщили о награждении. Приятно, волнительно получить подарок от акима области. Для меня это, пожалуй, даже честь. Я понимаю, что это означает, что мой вклад в развитие страны имеет значение. Очень приятно, когда участвуешь при создании чего-то, что это помогает стране в сельскохозяйственной отрасли, — поделился Алексей.

    а
    Фото: акимат Акмолинской области

    Гостей праздника поздравили также председатель Союза Судей Республики Казахстан Досжан Амиров и заместитель председателя представительства РОО «Ассамблея жастары» по Акмолинской области, представитель ОО «Узбекский национальный культурный центр Акмолинской области» Махмуджан Давранов.

    — Мы, молодежь, постараемся гордо нести наш Флаг и способствовать дальнейшему процветанию региона, — отметил последний.

    а
    Фото: акимат Акмолинской области

    Завершило тождество исполнение песни «Қазақстаным».

    Теги:
    Праздник День Республики Госсимволы РК Флаг Казахстана Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают