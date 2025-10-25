Церемония поднятия Государственного флага прошла в Кокшетау
У монумента «Флагшток» в городе Кокшетау прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная к Дню Республики, передает корреспондент агентства Kazinform.
С праздником собравшихся поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.
— Именно в этот день торжественное поднятие Государственного флага — символа независимости — подчеркивает особое значение праздника. День Республики отражает воплощение вековой мечты и стремления нашего народа к свободе. Как национальный праздник, он объединяет народ вокруг общих ценностей, способствует укреплению единства страны и национальной идентичности. Закон и порядок в обществе, трудолюбие граждан и их профессиональная компетентность стали прочной опорой и движущей силой нынешних реформ, — подчеркнул глава области.
Также прошла церемония награждения благодарственными письмами акима области ряда представителей рабочих профессий и правоохранительных органов, и вручение памятных подарков представителям молодежи из числа рабочих профессий.
Среди награжденных и токарь ТОО «КазАгроМаш» Алексей Самарский.
— Было очень неожиданно, мне только позавчера сообщили о награждении. Приятно, волнительно получить подарок от акима области. Для меня это, пожалуй, даже честь. Я понимаю, что это означает, что мой вклад в развитие страны имеет значение. Очень приятно, когда участвуешь при создании чего-то, что это помогает стране в сельскохозяйственной отрасли, — поделился Алексей.
Гостей праздника поздравили также председатель Союза Судей Республики Казахстан Досжан Амиров и заместитель председателя представительства РОО «Ассамблея жастары» по Акмолинской области, представитель ОО «Узбекский национальный культурный центр Акмолинской области» Махмуджан Давранов.
— Мы, молодежь, постараемся гордо нести наш Флаг и способствовать дальнейшему процветанию региона, — отметил последний.
Завершило тождество исполнение песни «Қазақстаным».