Церемония поднятия Государственного флага прошла в Кокшетау

С праздником собравшихся поздравил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

— Именно в этот день торжественное поднятие Государственного флага — символа независимости — подчеркивает особое значение праздника. День Республики отражает воплощение вековой мечты и стремления нашего народа к свободе. Как национальный праздник, он объединяет народ вокруг общих ценностей, способствует укреплению единства страны и национальной идентичности. Закон и порядок в обществе, трудолюбие граждан и их профессиональная компетентность стали прочной опорой и движущей силой нынешних реформ, — подчеркнул глава области.

Фото: акимат Акмолинской области

Фото: акимат Акмолинской области

Также прошла церемония награждения благодарственными письмами акима области ряда представителей рабочих профессий и правоохранительных органов, и вручение памятных подарков представителям молодежи из числа рабочих профессий.

Фото: акимат Акмолинской области

Среди награжденных и токарь ТОО «КазАгроМаш» Алексей Самарский.

— Было очень неожиданно, мне только позавчера сообщили о награждении. Приятно, волнительно получить подарок от акима области. Для меня это, пожалуй, даже честь. Я понимаю, что это означает, что мой вклад в развитие страны имеет значение. Очень приятно, когда участвуешь при создании чего-то, что это помогает стране в сельскохозяйственной отрасли, — поделился Алексей.

Фото: акимат Акмолинской области

Гостей праздника поздравили также председатель Союза Судей Республики Казахстан Досжан Амиров и заместитель председателя представительства РОО «Ассамблея жастары» по Акмолинской области, представитель ОО «Узбекский национальный культурный центр Акмолинской области» Махмуджан Давранов.

— Мы, молодежь, постараемся гордо нести наш Флаг и способствовать дальнейшему процветанию региона, — отметил последний.

Фото: акимат Акмолинской области

Завершило тождество исполнение песни «Қазақстаным».