Центробанк Турции снизил процентную ставку до 40,5%

Снижение ставки стало неожиданным шагом для некоторой части аналитиков, учитывая сохраняющееся давление инфляции и нестабильность валютного курса. Однако представители Центробанка заявили, что данный шаг направлен на стимулирование экономической активности и поддержку внутреннего спроса.

В официальном заявлении регулятора также подчеркивается, что денежно-кредитная политика будет оставаться гибкой и направленной на достижение ценовой стабильности в среднесрочной перспективе.

Экономисты отмечают, что текущее снижение может сигнализировать о начале нового этапа в политике турецкого Центробанка, особенно на фоне усилий правительства по ускорению роста экономики.

Тем не менее, рынки отреагировали на решение осторожно: турецкая лира продемонстрировала умеренное снижение на фоне усиления ожиданий по инфляционному давлению в ближайшие месяцы.

Ожидается, что в предстоящее время Центробанк продолжит мониторинг макроэкономических показателей и будет принимать меры в зависимости от развития ситуации на внутреннем и внешнем рынках.

Ранее мы писали о том, что инфляция в Турции в августе достигла 32,95% в годовом выражении. В помесячном сравнении рост потребительских цен составил 2,04%.