Центробанк Турции снизил процентную ставку до 40,5%
Центральный банк Турции принял решение о снижении ключевой процентной ставки на 250 базисных пунктов, доведя ее до уровня 40,5%, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Снижение ставки стало неожиданным шагом для некоторой части аналитиков, учитывая сохраняющееся давление инфляции и нестабильность валютного курса. Однако представители Центробанка заявили, что данный шаг направлен на стимулирование экономической активности и поддержку внутреннего спроса.
В официальном заявлении регулятора также подчеркивается, что денежно-кредитная политика будет оставаться гибкой и направленной на достижение ценовой стабильности в среднесрочной перспективе.
Экономисты отмечают, что текущее снижение может сигнализировать о начале нового этапа в политике турецкого Центробанка, особенно на фоне усилий правительства по ускорению роста экономики.
Тем не менее, рынки отреагировали на решение осторожно: турецкая лира продемонстрировала умеренное снижение на фоне усиления ожиданий по инфляционному давлению в ближайшие месяцы.
Ожидается, что в предстоящее время Центробанк продолжит мониторинг макроэкономических показателей и будет принимать меры в зависимости от развития ситуации на внутреннем и внешнем рынках.
Ранее мы писали о том, что инфляция в Турции в августе достигла 32,95% в годовом выражении. В помесячном сравнении рост потребительских цен составил 2,04%.