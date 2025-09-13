РУ
    18:34, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Центробанк Турции снизил процентную ставку до 40,5%

    Центральный банк Турции принял решение о снижении ключевой процентной ставки на 250 базисных пунктов, доведя ее до уровня 40,5%, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Anadolu ajansı

    Снижение ставки стало неожиданным шагом для некоторой части аналитиков, учитывая сохраняющееся давление инфляции и нестабильность валютного курса. Однако представители Центробанка заявили, что данный шаг направлен на стимулирование экономической активности и поддержку внутреннего спроса.

    В официальном заявлении регулятора также подчеркивается, что денежно-кредитная политика будет оставаться гибкой и направленной на достижение ценовой стабильности в среднесрочной перспективе.

    Экономисты отмечают, что текущее снижение может сигнализировать о начале нового этапа в политике турецкого Центробанка, особенно на фоне усилий правительства по ускорению роста экономики.

    Тем не менее, рынки отреагировали на решение осторожно: турецкая лира продемонстрировала умеренное снижение на фоне усиления ожиданий по инфляционному давлению в ближайшие месяцы.

    Ожидается, что в предстоящее время Центробанк продолжит мониторинг макроэкономических показателей и будет принимать меры в зависимости от развития ситуации на внутреннем и внешнем рынках.

    Ранее мы писали о том, что инфляция в Турции в августе достигла 32,95% в годовом выражении. В помесячном сравнении рост потребительских цен составил 2,04%.

    Теги:
    Турция Мировые новости Инфляция
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
    Автор
