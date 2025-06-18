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    07:29, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Центробанк Китая в июне влил в банковскую систему $195 млрд

    Народный банк Китая (НБК, Центробанк) в июне этого года влил около $195 млрд в банковскую систему с помощью прямых сделок обратного РЕПО, передает агентство Kazinform.

    Центробанк Китая в июне влил в банковскую систему $195 млрд
    Фото: finance.huanqiu.com

    Как сообщают местные СМИ, в июне произведены две операции обратного РЕПО, первый транш составил 1 трлн юаней (около $139,2), второй — 400 млрд юаней ($55,7 млрд).

    Напомним, что НБК в октябре 2024 года впервые провел первые операции по новому инструменту РЕПО.

    Обратное РЕПО — это процесс, при котором Центробанк приобретает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением об их обратной продаже в будущем.

    Ранее за первые четыре месяца 2025 года в Китае было выдано новых кредитов на общую сумму 10,06 трлн юаней ($1,39 трлн).

    Теги:
    Китай КНР Банки Экономика
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
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