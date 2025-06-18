Центробанк Китая в июне влил в банковскую систему $195 млрд

Как сообщают местные СМИ, в июне произведены две операции обратного РЕПО, первый транш составил 1 трлн юаней (около $139,2), второй — 400 млрд юаней ($55,7 млрд).

Напомним, что НБК в октябре 2024 года впервые провел первые операции по новому инструменту РЕПО.

Обратное РЕПО — это процесс, при котором Центробанк приобретает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением об их обратной продаже в будущем.

Ранее за первые четыре месяца 2025 года в Китае было выдано новых кредитов на общую сумму 10,06 трлн юаней ($1,39 трлн).