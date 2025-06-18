07:29, 18 Июнь 2025 | GMT +5
Центробанк Китая в июне влил в банковскую систему $195 млрд
Народный банк Китая (НБК, Центробанк) в июне этого года влил около $195 млрд в банковскую систему с помощью прямых сделок обратного РЕПО, передает агентство Kazinform.
Как сообщают местные СМИ, в июне произведены две операции обратного РЕПО, первый транш составил 1 трлн юаней (около $139,2), второй — 400 млрд юаней ($55,7 млрд).
Напомним, что НБК в октябре 2024 года впервые провел первые операции по новому инструменту РЕПО.
Обратное РЕПО — это процесс, при котором Центробанк приобретает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением об их обратной продаже в будущем.
Ранее за первые четыре месяца 2025 года в Китае было выдано новых кредитов на общую сумму 10,06 трлн юаней ($1,39 трлн).