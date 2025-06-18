Центральную улицу перекроют в Шымкенте

С 9 часов утра 18 июня до 5:00 19 июня будет временно перекрыто движение по улице Жандосова на участке от улицы Байтурсынова до улицы Рыскулбекова.

— Движение транспорта будет организовано по альтернативным объездным путям согласно утвержденной схеме, — сообщили в городском управлении общественного транспорта и автодорог.

Фото: управление пассажирского транспорта и автодорог Шымкента

Учитывая, что улица Байтурсынова в Шымкенте и без того относится к числу самых загруженных магистралей города, водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и выезжать с запасом времени.

Ранее сообщалось о перекрытии участка улицы Радостовца в Алматы — от улицы Солодовникова до улицы Жандосова. Движение в обоих направлениях будет ограничено на полтора месяца.