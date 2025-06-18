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    22:11, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Центральную улицу перекроют в Шымкенте

    Ограничения на улице Жандосова связаны с проведением дорожных работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие дорог, перекрыть дорогу, стоп
    Фото: freepik.com

    С 9 часов утра 18 июня до 5:00 19 июня будет временно перекрыто движение по улице Жандосова на участке от улицы Байтурсынова до улицы Рыскулбекова.

    — Движение транспорта будет организовано по альтернативным объездным путям согласно утвержденной схеме, — сообщили в городском управлении общественного транспорта и автодорог.

    Центральную улицу перекроют в Шымкенте
    Фото: управление пассажирского транспорта и автодорог Шымкента

    Учитывая, что улица Байтурсынова в Шымкенте и без того относится к числу самых загруженных магистралей города, водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и выезжать с запасом времени.

    Ранее сообщалось о перекрытии участка улицы Радостовца в Алматы — от улицы Солодовникова до улицы Жандосова. Движение в обоих направлениях будет ограничено на полтора месяца.

    Теги:
    Дороги Регионы Шымкент Закрытие дорог
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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