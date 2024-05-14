Центрально-азиатский торговый форум стартовал в Алматы

В Алматы стартовал 13-й Центрально-Азиатский торговый форум (ЦАТФ). В этом году он посвящен теме «Торговая интеграция: Выход на глобальный уровень», передает корреспондент агентства Kazinform.

Более 300 представителей бизнеса и государственных структур из Азии, Европы, Ближнего Востока, Великобритании и США собрались в Алматы, чтобы ознакомиться с возможностями развития торговли в Центральной Азии. На заседаниях форума будут обсуждаться вопросы цифровизации, транспорта, логистики, гармонизации процедур, торгового регулирования, стандартов Всемирной торговой организации, а также факторы, препятствующие развитию торговли в Центральной Азии.

— Мы гордимся тем, что оказываем поддержку в проведении форума, который зародился более десяти лет назад с верой в то, что расширение торгового сотрудничества приведет к росту стабильности, процветания и укреплению связей между странами Центральной Азии, — отметила в своем обращении к участникам форума приехавшая из Вашингтона старший заместитель помощника администратора в USAID Зейна Салахи.

Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев отметил, что главная задача форума — в открытом диалоге оценить те возможности и проблемы, которые существуют в регионе.

— Как вы знаете, страны Центральной Азии не имеют выхода к морю, поэтому внутрирегиональная торговля играет большую роль. Торговля является одним из основных факторов экономического развития любой страны. Здесь участниками обсуждается безбумажная торговля, мягкая и традиционная инфраструктура, электронная коммерция, также есть определенные тематические сессии по странам, — сказал Кайрат Торебаев.

За годы проведения ЦАТФ были подписаны контракты на сумму более 32 миллионов долларов, а в мероприятии приняли участие свыше 10 тысяч представителей государственных и коммерческих структур из 25 стран.

Форум проводит Агентство США по международному развитию (USAID). Это одно из флагманский торговых мероприятий в регионе, направленных на развитие сотрудничества, предпринимательства и торговой политики.

За последние два десятилетия страны Центральной Азии добились значительного прогресса и демонстрируют хороший потенциал роста. Так, за последние 20 лет валовой внутренний продукт (ВВП) региона увеличивался в среднем на 6,2% в год в реальном выражении, достигнув 347 миллиардов долларов. С 2000 года внешнеторговый оборот вырос в семь раз. В 2022 году совокупный импорт и экспорт стран Центральной Азии составил почти 190 миллиардов долларов.