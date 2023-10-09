Израильский шекель достиг минимума к доллару за последние 7,5 лет

Центральный банк Израиля объявил о программе продажи иностранной валюты в сумме до 30 млрд долларов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Банк будет работать на рынке в предстоящий период с целью смягчения волатильности курса шекеля и обеспечения необходимой ликвидности для дальнейшего надлежащего функционирования рынков, - говорится в сообщении Банка Израиля на официальном сайте.

Также в дополнение к программе по мере необходимости Банк будет предоставлять до 15 млрд долларов ликвидности рынку через своп-механизмы.

- Центральный банк Израиля продолжит следить за развитием событий, отслеживать все рынки и при необходимости действовать с помощью имеющихся в его распоряжении инструментов, - добавили в Банке.

Вместе с тем, как пишет Eadaily, израильский шекель достиг минимума к доллару за последние почти 8 лет.

К 9:32 по московскому времени шекель подешевел к доллару на 1,79% до 3,9075 за одну единицу. На последнем закрытии торгов национальная валюта Израиля торговалась по 3,8388 шекеля. До 9 октября 2023 года курс последний раз достигал максимальных 3,923 шекелей в феврале 2016 года.

Ранее сообщалось, что более 400 казахстанцев могут находиться в Израиле без консульского учета. Дипломаты в Тель Авиве находятся в постоянном контакте с гражданами Казахстана в Израиле и с целью оперативного взаимодействия с ними создан специальный чат в мессенджере, в который включены порядка 200 граждан РК, временно и постоянно проживающих в Израиле.



Израильские СМИ в воскресенье вечером, на второй день кровопролитных боев, сообщили, что число погибших в результате беспрецедентной и внезапной атаки палестинского Исламского движения сопротивления /ХАМАС/ на Израиль возросло до 700 человек. При этом, по имеющимся сведениям, в секторе Газа также погибли сотни человек.



В Газе от израильских авиаударов погибли по меньшей мере 370 палестинцев, еще 2,2 тысячи получили ранения, говорится в заявлении, распространенном Министерством здравоохранения Палестины в Газе.



Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в «состояние войны», что подразумевает начало крупных военных операций.



