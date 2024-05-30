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    20:24, 29 Май 2024 | GMT +6

    Центральным водоснабжением и канализацией обеспечат свыше тысячи карагандинцев в этом году

    Центральным водоснабжением и канализацией обеспечат свыше тысячи карагандинцев в этом году
    Фото: акимат Карагандинской области

    В Карагандинской области продолжается благоустройство в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан». Идет строительство водопроводных и канализационных сетей в поселке Сахалин областного центра. По завершении работ более 1 100 жителей будут с центральным водоснабжением и канализацией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Рабочие приступили к прокладке сетей в Сахалине в середине мая. По плану уложат около 9 км водопроводных труб и порядка 4,5 км канализационных.

    - Проект по строительству водопроводных и канализационных сетей в поселке Сахалин реализуется в рамках исполнения региональных программ по доступу населения к питьевой чистой воде. Сейчас подрядчик уже активно работает. Обустроено примерно 1,5 км труб водоснабжения и 300 метров канализации. Работы одновременно ведутся в двух направлениях. Завершить проект планируем в этом году. Потом обязательно проведём асфальтирование, - рассказал Жанболат Токмурзин, заместитель руководителя городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    По словам подрядчика, проблем с материалами и рабочей силой нет.

    Используются трубы и железобетонные кольца местных производителей, от завода из Сарани.

    К новым сетям смогут подключиться жители четырех улиц: Тельмана, Коммунистической, Линейной и Литвина. Это около 400 домов. Строительство идет на перспективу, в будущем возможно подключение дополнительных абонентов.

    Сегодня центральным водоснабжением в Карагандинской области охвачено 99,2% жителей. Полностью закрыть вопрос с обеспечением питьевой водой власти намерены до конца 2025 года.

    Теги:
    Ремонт Регионы Карагандинская область Караганда Строительство ЖКХ Благоустройство
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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