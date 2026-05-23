    Центральные улицы Алматы временно перекроют из-за ночного велопробега

    В Алматы в связи с проведением ночного велопробега временно ограничат движение транспорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Первый ночной велопробег «Almaty Glow Ride», направленный на популяризацию спорта, здорового образа жизни и активного досуга, состоится 23 мая 2026 года.

    В связи с этим 23 мая с 20:00 до 23:30 часов будет полностью перекрыто движение автотранспорта по улице Толе би.

    Кроме того, с 21:45 до 23:00 часов будут введены временные ограничения движения в обе стороны по проспекту Назарбаева и улице Желтоксан по мере прохождения колонны участников велопробега.

    Старт велопробега запланирован на 22:00 с площади Астана. Маршрут пройдет по центральным улицам города: улица Толе би — проспект Назарбаева — улица Тимирязева (в районе здания акимата города Алматы) — улица Желтоксан — улица Толе би.

    Ожидается участие до 3000 человек. Для участников подготовлены неоновые элементы подсветки, развлекательная программа, конкурсы и интерактивные активности.

    Полное открытие движения по всем улицам планируется в 23:30. 

    Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты передвижения и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

    Ранее движение по улице Рабиги Сыздык в Алматы ограничили на 2,5 месяца.

    Камшат Абдирайым
    Автор