Центральная Азия и Россия: ключевые цифры экономического сотрудничества

Казахстан — Россия

Взаимная торговля на $27 млрд

В 2024 году товарооборот между Казахстаном и Россией составил $27,8 млрд, увеличившись на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста стал восьмипроцентный рост объема импорта из России.

Доля России во внешнеторговом обороте Казахстана достигла 20%, превысив показатель 2023 года (19%). При этом доля России в импорте Казахстана выросла с 28% до 31%, тогда как в экспорте наблюдается незначительное снижение — с 13% до 12%.

В 2024 году изменилась и структура экспорта Казахстана в Россию. Значительно увеличились поставки химической продукции (рост на $189 млн) и металлоизделий (на $47 млн). В то же время сократился экспорт машиностроительной продукции (на $629 млн) и минеральных товаров (на $370 млн). Эти изменения отражают сдвиг в структуре российского спроса в сторону казахстанского сырья: доля сырьевых товаров в экспорте выросла с 80% до 83%, в то время как доля продукции глубокой переработки снизилась с 20% до 17%.

Если в 2022 и 2023 годах доля российских товаров в импорте Казахстана снижалась (с 35,1% до 27,9% соответственно), то в 2024 году эта тенденция изменилась: доля российского импорта увеличилась до 30,5% от общего объема.

Совместные проекты

Ключевыми направлениями совместной работы России и Казахстана являются строительство новых теплоэлектростанций, модернизация Экибастузской ГРЭС, а также реализация масштабных программ газификации северных и восточных регионов Казахстана.

В текущем году Россия и Казахстан приступили к строительству первой атомной электростанции в Центральной Азии. Запуск станции в эксплуатацию запланирован на 2035–2036 годы, а ориентировочная стоимость проекта составляет от $14 до $15 млрд.

Кроме того, Россия продолжает играть ключевую роль в экспорте казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум. В рамках совместной стратегии реализуется план по увеличению объемов нефтяного транзита через территорию Казахстана с 7 до 10 млн тонн в год. Эти меры направлены на укрепление энергетической безопасности региона и создают основу для дальнейшей индустриализации.

По состоянию на 2025 год портфель совместных инициатив Казахстана и России включает 171 проект на общую сумму более $53 млрд. Этот показатель в шесть раз превышает первоначальные планы, зафиксированные в дорожной карте промышленного сотрудничества, подписанной в 2019 году.

Промышленная кооперация

Особое развитие получает промышленная кооперация. В настоящее время реализуется 75 совместных проектов на общую сумму около $33 млрд. Среди них — запуск литейного производства с участием КАМАЗ в Костанае, открытие завода компании «Татнефть» в городе Сарань по производству 3,5 млн шин в год, а также создание новых производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений при участии компаний EuroChem и Uralchem.

Горнодобывающая промышленность сохраняет стратегическое значение. Госкорпорация «Росатом» получила значительную долю в освоении уранового месторождения «Буденовское». В рамках проектов «Каламкас-море» и «Хазар» планируется привлечь не менее $6 млрд инвестиций, что свидетельствует о долгосрочной перспективе сотрудничества.

В Казахстане зарегистрировано более 23 000 компаний с участием российского капитала — это около 40% всех предприятий с иностранным участием в стране. Данный факт отражает высокую степень интеграции экономик двух государств и прочность существующих партнерских связей.

Сотрудничество в сфере образования

Российские вузы продолжают пользоваться высокой популярностью среди казахстанской молодежи. Сегодня в России обучается около 67 тыс. студентов из Казахстана, что делает Казахстан лидером по числу иностранных студентов в российских высших учебных заведениях. Образовательные гранты для казахстанских студентов предоставляются в рамках межправительственных соглашений.

Кроме того, казахстанские абитуриенты поступают в филиалы российских вузов, открытые на территории Казахстана. Так, в 2022 году на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби был открыт филиал МИФИ, а в Атырауском университете — филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. В 2024 году в Таразе начал работу филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ). Филиал МГИМО в Астане начал прием студентов в сентябре 2025 года.

На сегодняшний день 60 казахстанских университетов сотрудничают с 50 российскими вузами. В рамках этого партнерства подписано 1882 соглашения, реализуются 34 совместных образовательных и научных проекта, включая 32 программы двойного диплома и 41 совместную образовательную инициативу.

Узбекистан — Россия

Торговля, инвестиции и атомная энергетика

По итогам января–августа 2025 года общий внешнеторговый оборот Узбекистана составил $51,4 млрд, из которых на долю России пришлось 12,5%. За этот период страна экспортировала в Россию товаров на сумму $2,8 млрд, а импортировала — на $5,4 млрд. Это на $509 млн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на $2,1 млрд больше, чем в 2023 году.

Особое внимание уделяется инвестиционному сотрудничеству. По состоянию на июль 2025 года в Узбекистане действует 16 685 предприятий с участием иностранного капитала, из которых более 3 000 компаний — российские. За последние три года число российских компаний увеличилось на 8%.

В 2024 году из России было привлечено $5 млрд прямых инвестиций. Общий портфель совместных проектов между двумя странами оценивается примерно в $60 млрд. Ведущие российские компании, такие как «Газпром», «Лукойл» и «Татнефть», реализуют в Узбекистане масштабные инфраструктурные и производственные проекты.

В Джизакской области начал работу крупный агропромышленный комплекс «BMB-NRC Agrologistics», специализирующийся на выпуске сельскохозяйственной продукции. В ближайшее время планируется создание индустриальных парков в Наманганской и Бухарской областях. Российские инвестиции преимущественно направляются на развитие перерабатывающей промышленности и энергетики.

Одним из важнейших направлений сотрудничества является строительство атомной электростанции. Проект реализуется в Джизакской области. По информации Агентства по атомной энергетике Узбекистана (Uzatom), в районе озера Тузкан планируется установить два реактора «РИТМ-200Н» мощностью по 55 МВт, а также два реактора «ВВЭР-1000», совокупная мощность которых составит 2000 МВт. Строительство АЭС является стратегическим проектом, направленным на обеспечение энергетической безопасности Узбекистана.

Трудовая миграция

Внешняя трудовая миграция остается одним из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия. В настоящее время около 1,3 миллиона граждан Узбекистана работают за рубежом, из них порядка 700 тысяч — на территории России.

В 2025 году несколько крупных российских компаний — «ANT YAPI», «Ozon», «PEC», «Spar Middle Volga» — заключили соглашения с узбекской стороной, согласно которым дополнительно будет трудоустроено 7 000 граждан Узбекистана. Эти соглашения направлены на обеспечение трудовой безопасности, защиту прав работников и предотвращение нелегальной миграции.

Таджикистан — Россия

Россия — главный торговый партнер

В 2024 году товарооборот между Таджикистаном и Россией составил $1,981 млрд, что позволило России занять первое место во внешнеторговом обороте Таджикистана с долей 22,1%. За первые восемь месяцев 2025 года взаимный объем торговли составил $1,44 млрд, что составляет 21,4% внешнеторгового оборота Таджикистана.

Экспорт Таджикистана в Россию за этот период составил $73 млн (4,5% от общего объема экспорта РТ), импорт из России — $1,368 млрд (26,8% от общего объема импорта РТ).

Россия поставляет в Таджикистан нефтепродукты, продовольственные товары, сельскохозяйственную и химическую продукцию, древесину, металлы, арматуру и отделочные материалы. Основными статьями экспорта Таджикистана в Россию являются текстиль и обувь, хлопок и хлопковолокно, продовольственные товары, а также продукция химической промышленности.

Инвестиции

Общий объем российских инвестиций в экономику Таджикистана на начало второго полугодия 2025 года составил почти $2 млрд, из которых около $1 млрд — прямые инвестиции. Рост инвестиций отмечается в таких сферах, как энергетика, горнодобывающая промышленность, производство строительных материалов, сельское хозяйство и легкая промышленность республики.

В Таджикистане действуют более 300 компаний с российским капиталом, включая дочерние структуры «Газпрома», «Вымпелкома» и «Мегафона». В последние годы активно развиваются и другие крупные российские компании, в частности сеть медицинских лабораторий «Гемотест», косметические бренды Mixit и Likato, транспортная компания «Грузовичкофф», а также российские сетевые рестораны и кофейни.

В апреле 2025 года в республике начал работу российский маркетплейс Wildberries, что дополнительно расширяет возможности для развития торговли и электронной коммерции.

Энергетика и поставки нефтепродуктов

В июле 2009 года на реке Вахш в Хатлонской области Таджикистана была введена в эксплуатацию Сангтудинская ГЭС-1 мощностью 670 МВт — одна из трех крупнейших гидроэлектростанций республики наряду с Нурекской и Байпазинской станциями.

Инвестиции в строительство Сангтудинской ГЭС-1 превысили 16 млрд рублей. В настоящее время станция обеспечивает около 12% общей выработки электроэнергии в Таджикистане. Ввод в эксплуатацию ГЭС позволил сократить сезонный дефицит электроэнергии в республике на 38%.

В феврале 2013 года между правительствами России и Таджикистана было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов. Документ предусматривает освобождение от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, поставляемые из России в Таджикистан в объемах внутреннего потребления — около 1 млн тонн.

В перечень поставляемых продуктов входят автомобильный бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей, мазут, битум и сжиженные углеводородные газы.

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в 2023 году поставки российских нефтепродуктов в Таджикистан превысили 800 тыс. тонн, а в 2024 году — более 1 млн тонн.

1,2 млн таджикистанцев работают в РФ

Россия является основным направлением трудовой миграции из Таджикистана, и присутствие таджикистанцев важно как для экономики их родной страны, так и для российской экономики. В России работают около 1,2 млн граждан Таджикистана, что составляет примерно 16% всех иностранных работников в РФ.

В 2024 году денежные переводы таджикистанцев, работающих в России, превысили $1,8 млрд, что составляет около 17% ВВП Таджикистана.

Сотрудничество в гуманитарной сфере

В Таджикистане насчитывается около 40 школ с русским языком обучения и более 160 смешанных таджикско-русских школ. Преподавание русского языка является обязательным во всех школах страны — их порядка 4 тыс. Русский язык изучают с второго класса.

В республике также реализуется программа «Российский учитель за рубежом», в рамках которой в Таджикистан приезжают преподаватели из России для работы в школах.

В Душанбе действуют филиалы Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» и Национального исследовательского университета (НИУ) «МЭИ», а также Российско-таджикский (Славянский) университет (РТСУ), созданный в 1996 году.

В настоящее время более 31 тыс. таджикистанских студентов обучаются в российских вузах. Квота на бесплатное обучение (за счёт правительства РФ) для граждан Таджикистана на 2025–2026 учебный год составляет 1 тыс. мест.

Кыргызстан — Россия

Ведущий торгово-экономический партнер

Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана, занимая около 22% во внешней торговле страны. Согласно статистическим данным, в 2024 году объем товарооборота между странами превысил $3,5 млрд. За первое полугодие 2025 года этот показатель достиг $1,7 млрд.

Лидеры Кыргызстана и России поставили задачу увеличить объем торгового оборота до $5 млрд. Более 95% расчетов при внешнеторговых операциях осуществляется в национальных валютах.

Основные статьи российского экспорта в Кыргызстан включают топливно-энергетические ресурсы (на нефть и нефтепродукты приходится около трети поставок), продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и продукцию химической промышленности.

Кыргызстан, в свою очередь, экспортирует в Россию продукцию легкой и текстильной промышленности, а также сельскохозяйственную продукцию.

Согласно данным Национального статистического комитета КР, в 2024 году объем прямых инвестиций из Российской Федерации в экономику Кыргызстана составил $279,3 млн. С 2017 по 2024 годы совокупный объем прямых инвестиций из России достиг $1 млрд 6,3 млн, что подчеркивает высокий уровень экономического сотрудничества между двумя странами.

В Кыргызстане работают более 1750 предприятий с российским участием. Они реализуют проекты в сфере энергетики, промышленности, цифровых технологий, строительстве, торговле и сфере услуг. Среди крупных компаний выделяется «Русская Платина» (разработка месторождения «Джеруй»), «Росатом», «Роснефть», «Газпром», «Яндекс», «Вайлдберрис» и «Озон Холдинг».

Беспошлинные поставки нефтепродуктов

Россия обеспечивает Кыргызстан поставками нефтепродуктов на беспошлинной основе в рамках межправительственного соглашения от 2016 года. Ежегодная потребность КР в ГСМ составляет около 1,6 млн тонн, из которых 93% поступают из РФ. На 2025 год согласованные объемы составили: бензин — около 650 тыс. тонн, дизельное топливо — 550 тыс. тонн, реактивного топлива — 150 тыс. тонн, битума — 100 тыс. тонн.

Страны особое внимание уделяют энергетическим проектам: строительство малой атомной станции, солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Высокогорной области (компания Unigreen Energy) и ветропарка на 100 МВт (Росатом). Эти проекты способствуют энергетической самостоятельности и независимости Кыргызской Республики, а также развитию концепции «зелtной энергетики».

С 15 апреля 2023 года компания «Интер РАО» (оператор экспорта и импорта электроэнергии в России) впервые начала экспортировать электроэнергию в Кыргызстан транзитом через Казахстан.

Миграционное сотрудничество

Россия является основным направлением для трудовой миграции кыргызских граждан, обеспечивающее доход сотням тысяч семей и значительную часть ВВП страны через денежные переводы. В 2024 году Кыргызстан занял третье место после Узбекистана и Таджикистана по числу трудовых мигрантов в России.

Согласно данным МВД РФ, по итогам прошлого года на миграционном учете состояло более 379 тысяч 949 граждан. Основные отрасли трудоустройства кыргызстанцев — строительство и ЖКХ, торговля и услуги, транспорт и логистика, промышленность и заводы. Объем денежных переводов в Кыргызстан трудовыми мигрантами из России в 2024 году составил почти $2,6 млрд, при этом с января по май 2025 года было отправлено $1 млрд 281,8 млн.

Туркменистан — Россия

Рост товарооборота на 58%

Годовой товарооборот между Россией и Туркменистаном превышает $1,6 млрд, а за первое полугодие 2025 года вырос на 58%. При сохранении темпов к концу года объем торговли может превысить $2,5 млрд.

Туркменистан активно взаимодействует со странами ЕАЭС и СНГ, участвует в реализации международного транспортного коридора «Север–Юг», соединяющего Россию, Иран и Индию через Казахстан. С 2010 года между странами действует соглашение о взаимной защите инвестиций.

Ключевые направления сотрудничества c РФ — нефтегазовая отрасль, транспорт и логистика, судостроение. В Туркменистане действуют около 200 предприятий с российским участием, в том числе компании «Газпром», «Татнефть» и «Силовые машины». Совместно с РЖД реализуются проекты по развитию железнодорожных и морских перевозок, включая маршруты Туркменбаши–Астрахань и Туркменбаши–Махачкала.

Одним из перспективных направлений считается участие туркменских компаний в деятельности особой экономической зоны «Лотос» в Астрахани, что позволит расширить промышленную кооперацию и взаимный товарооборот.

Активно развиваются межрегиональные связи — сотрудничество поддерживают около 60 субъектов РФ, включая Санкт-Петербург, Татарстан и Астраханскую область. Кроме того, в промышленной кооперации реализуются крупные проекты — в частности, поставки тепловозов и грузовых автомобилей «КамАЗ».

В гуманитарной сфере в России обучается свыше 30 тысяч туркменских студентов, в столице Туркменистана функционируют совместная туркмено-российская школа имени А. С. Пушкина.