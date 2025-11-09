Центр реабилитации на 150 человек начнут строить в 2026 году в Алматы
На площадке Региональной службы коммуникаций Алматы заместитель акима Нурлан Абдрахим рассказал, что социальная помощь направлена не только на финансирование, но и на стимулирование граждан к трудовой активности, передает агентство Kazinform.
Одна из таких мер включает проект «JOBCOACH», направленный на трудоустройство и сопровождение лиц с инвалидностью. Всего с начала года программами занятости в мегаполисе охвачено 1 620 человек.
Вместе с тем ведется паспортизация 34 тыс. объектов городской инфраструктуры для дальнейшей адаптации до 2030 года. Учет ведется через платформу «Цифровая инклюзия», обеспечивающую контроль за реализацией адаптации.
— В сфере социальных услуг лицензированы 9 медико-социальных учреждений, 14 неправительственных организаций и 8 отделений надомного обслуживания районных акиматов. Ежегодный охват составляет 7 тыс. услугополучателей. Введены стимулирующие надбавки для 1,6 тыс. социальных работников в размере 30% от оклада, — сообщил Нурлан Абдрахим.
Также до первого полугодия 2026 года более 1 тысячи специалистов пройдут повышение квалификации. Цель программы повысить их профессиональный уровень, обеспечить внедрение новых методик сопровождения и улучшение качества предоставляемых услуг.
В Алматы успешно работают «Центр раннего вмешательства», оказывающий помощь детям до трех лет с нарушениями развития, «Центр поддержки семьи», а также «Центр активного долголетия», где уже 24 тысячи пенсионеров получили различные социальные и образовательные услуги.
— По поручению Главы государства завершается проектирование Реабилитационного центра на 150 мест для детей и взрослых с инвалидностью. Реализация начнется в 2026 году. Также запланировано открытие новых центров реабилитации в Наурызбайском, Бостандыкском и Медеуском районах с охватом до 200 человек, — резюмировал Нурлан Абдрахим.