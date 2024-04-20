Центр радионуклидной терапии создают в Таразе

Ежегодно диагноз злокачественных новообразований подтверждается почти у 40 тысяч казахстанцев, умирают 13 тысяч пациентов. В Жамбылской области решили бороться с болезнью с помощью ядерной медицины. Для этого Управление здравоохранения Жамбылской области совместно с Росатомом планируют развивать медицинские инновационные технологии ядерной медицины для лечения онкозаболеваний. Одним из таких проектов станет Центр радионуклидной терапии, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как пояснил корреспонденту агентства Kazinform директор Жамбылского центра онкологии и хирургии, главный онколог области Айбаз Алиханов, ядерная медицина появилась в конце сороковых годов прошлого века и сейчас активно внедряется в современную медицинскую практику. В отличие от традиционной радиологии, использующей внешний источник излучения, ядерная медицина использует самого пациента как источник излучения, идущего изнутри тела, применяя узкоспециализированные радиоактивные индикаторы, созданные для присоединения к определенным клеточным рецепторам или клеткам. Такой метод незаменим при выявлении ранних признаков онкозаболеваний.

— Центр радионуклидной терапии — совместный казахстанско-российский проект, сейчас он в стадии становления, ведутся ежедневные переговоры. Предполагается построить новый корпус, отдельный от существующего в Таразе Центра онкологии, в котором будут учтены все необходимые параметры для строительства подобных медицинских учреждений. Ведь там будут лежать пациенты, которые не должны облучать окружающих, это называется «горячие палаты». У нас есть современный онкологический центр, но он не полностью соответствует требуемым параметрам, поэтому необходимо строить «с нуля». В Таразе можно будет пройти и диагностику онкозаболеваний, и радионуклидную терапию, лечение с применением методов ядерной медицины. Конечно, это весьма затратно, но эффективно. Результаты во много раз превосходят традиционные методы лучевой диагностики, — рассказал главный онколог области Айбаз Алиханов.

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Жамбылской области

Реализация принятого в стране плана по борьбе с онкозаболеваниями повысит доступность для казахстанцев современных технологий диагностики рака на ранних стадиях за счет широкого использования низкодозной компьютерной томографии для диагностики различных онкозаболеваний.

— Значительно повысится возможность обследования на современных аппаратах лучевой диагностики с использованием компьютерной, магнитно-резонансной, позитрон-эмиссионной томографии, радиоизотопных исследований. Предусмотрено активное внедрение возможностей телемедицины и искусственного интеллекта, — отметила руководитель управления здравоохранения Жамбылской области Жанар Оспанова.

Как сообщалось ранее, новое здание получил в 2023 году Жамбылский областной многопрофильный центр онкологии и хирургии. Строительство комплекса из шести корпусов началось в 2018 году, общая сметная стоимость объекта составила 13,9 млрд тенге.