Центр онкологии и хирургии открылся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Высокоэффективная методика лучевой терапии для онкобольных станет доступной для пациентов Жамбылской области – в Таразе открылся новый современный онкоцентр, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Жамбылский областной многопрофильный центр онкологии и хирургии расположен в северной части города, в 14 микрорайоне «Аулие-Ата», территория земельного участка составляет 4,6 га. Комплекс включает шесть корпусов. Строительство началось в ноябре 2018 года. Общая сметная стоимость объекта 13,9 млрд тенге.

«Жамбылский центр онкологии и хирургии переехал в новое здание, оснащенное современным оборудованием, - сообщил директор Жамбылского областного многопрофильного центра онкологии и хирургии, главный онколог области Айбаз Алиханов. – Здесь установлен первый в области линейный ускоритель. Ранее его отсутствие создавало напряженную ситуацию, высокоэффективная методика лучевой терапии для онкобольных была недоступна, приходилось ждать очереди на направление в другие регионы. У многих даже не было возможности такого выезда. Современный линейный ускоритель (точечное лучевое лечение) в нашей области используется впервые, эффект от лечения очень хороший. В перспективе можем принимать больных из соседних областей, где нет данного аппарата – Кызылорды, Туркестана, Шымкента».

Новое здание онкоцентра на двести коек построено за счет средств республиканского бюджета. Центр оснащен современным оборудованием - это КТ, магнитно-резонансный томограф, цифровой маммограф, рентген-аппарат, эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппарат. Здесь имеются четыре операционных зала, отделения торакальной и общей хирургии, радиологии, лучевой гимнастики, гематологии, гинекологии, химиотерапии, реанимации.

Планируется дополнительно открыть онкогематологическое, гинекологическое отделения и отделение торакальной хирургии с доведением количества коек до 255, отметил спикер.

«Одной из важнейших проблем мирового здравоохранения сегодня является заболеваемость и смертность населения от злокачественных новообразований, - пояснил Айбаз Алиханов. – Поэтому улучшение показателей здоровья и повышения качества жизни, снижение инвалидности и смертности, доступность медицинской помощи – это сегодня главные задачи. Ввод в эксплуатацию типового областного центра онкологии и хирургии с консультативно-диагностическим отделением и наличием установки линейного ускорителя обеспечит доступность такой помощи населению, увеличит объем специализированной помощи, внедрение высокотехнологичных медицинских услуг, профилактических мероприятий для населения области».

По данным областного управления здравоохранения, за последние пять лет в районах Жамбылской области построено 120 различных медицинских объектов, еще предстоит возвести порядка 70 медучреждений. В селах региона внедряется проект «Мобильные поликлиники», чтобы обеспечить доступность медицинской помощи в каждом населенном пункте. В регионе числится 396 медицинских учреждений. Это 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников - 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена.