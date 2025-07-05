Центр поддержки в Астане принял 689 детей за полгода

Депутаты ознакомились с условиями проживания, организацией воспитательной работы и оказанием социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В центре круглосуточно проживают дети пяти категорий: сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные, а также несовершеннолетние с девиантным поведением, направляемые в специальные организации образования. На данный момент в учреждении находятся 76 детей, из которых 31 имеет официальный статус, включая одного сироту и 30 детей, родители которых лишены родительских прав или находятся в местах лишения свободы.

По словам директора центра Индиры Нурмухамбетовой, главная задача учреждения — не только создать детям безопасные бытовые условия, но и оказать моральную и психологическую поддержку. С каждым ребёнком индивидуально работают воспитатели и специалисты, помогая преодолеть жизненные трудности и раскрыть личный потенциал.

Отдельное внимание в ходе посещения было уделено вопросу профилактики повторного поступления детей. С начала текущего года в центр поступили 689 несовершеннолетних, из них 27 — повторно. В основном это дети из числа безнадзорных и беспризорных.

— Было приятно наблюдать за работой сотрудников центра. Понимая, что эта работа требует не только высочайшего уровня профессионализма, но и искреннего душевного порыва, осознаёшь масштаб и значимость того, что здесь делается для судьбы каждого ребёнка, попавшего в сложные жизненные обстоятельства, – отметил Магеррам Магеррамов.

В заключение депутаты подчеркнули важность дальнейшего участия государства, общества и меценатов в деле защиты детства и создания условий для благополучного будущего каждого ребёнка.

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