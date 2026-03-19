Центр, объединяющий ИИ и практику в инклюзивном образовании, презентовали в Астане

Проект реализован при поддержке NU Impact Foundation и АО «СПК Астана» при акимате столицы. Центр ориентирован на внедрение научно обоснованных решений в систему образования Казахстана.

История инициативы началась несколько лет назад, когда выпускница Nazarbayev University Асем Тажиева совместно с командой запустила проект, направленный на поддержку семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. В рамках этой работы был создан мобильный сервис Ozim Platform, предоставляющий родителям и специалистам доступ к информации и инструментам. С 2020 года NU Impact Foundation оказывает поддержку развитию проекта, который со временем расширился.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Как отмечается, Ozim Academy формирует научную и технологическую базу для развития инклюзивного образования. В рамках центра ведется запись и анализ занятий специалистов с детьми, формируются базы данных для обучения систем искусственного интеллекта и разрабатываются рекомендации для педагогов на основе полученных данных.

— Мы создаем не просто центр, а инфраструктуру, которая позволит на основе данных и технологий улучшать практику работы с детьми. Наша задача, чтобы каждый специалист имел доступ к лучшим мировым методикам, адаптированным под наш контекст, — отметила основательница Ozim Academy Асем Тажиева.

Председатель правления NU Impact Foundation Саят Нюсупов подчеркнул, что история Ozim является примером того, как инициативы, возникающие внутри университетского сообщества, могут перерастать в проекты, оказывающие влияние на общество.

— История Ozim показывает, как идея, родившаяся внутри университетской среды, может постепенно превратиться в масштабный проект, который влияет на общество. Университет дает знания, исследовательскую культуру и мышление, а задача нашего фонда — помогать таким инициативам пройти путь от идеи до практического решения. Поддерживая проекты вроде Ozim Academy, мы инвестируем не только в технологии и образовательные методики, но и в развитие более открытого и инклюзивного общества, — отметил Саят Нюсупов.

В рамках презентации были представлены прототип исследовательской лаборатории инклюзивного образования, пилотный проект альтернативной коммуникации для невербальных детей, образовательная онлайн-платформа для подготовки специалистов, а также книга «Сезімдер әлемі» и творческие работы детей с особыми образовательными потребностями.

Отдельное внимание в рамках презентации было уделено новому маскоту проекта. Им стал попугай — образ, который, по словам команды, выбран неслучайно. В Ozim Academy поясняют, что попугай ассоциируется с обучением через подражание, постепенным освоением речи и способностью находить свой голос — те навыки, которые особенно важны для детей с особыми образовательными потребностями.

Как рассказали представители проекта, идея маскота появилась не в ходе бренд-стратегии, а из реального опыта работы с детьми. Во время одного из творческих конкурсов один из участников нарисовал попугая — простой, яркий и доброжелательный образ. Однако, как отмечают в команде, в этом рисунке они увидели не только детскую фантазию, но и более глубокий смысл: стремление к общению, желание быть услышанным и уверенность в том, что это возможно.

Именно эта интерпретация стала определяющей при выборе символа. В дальнейшем попугай был закреплен как визуальный образ проекта, отражающий его миссию — помогать детям развивать навыки коммуникации, учиться выражать себя и чувствовать уверенность в повседневной жизни.

Создание Ozim Academy рассматривается как шаг в развитии инклюзивного образования. По данным исследований, число детей с особыми образовательными потребностями ежегодно увеличивается, при этом доступ к специализированным методикам и подготовленным кадрам остается ограниченным. Центр предполагается использовать как площадку для разработки и апробации решений, направленных на повышение качества образовательной поддержки и расширение ее доступности.

В Казахстане инклюзивное образование считается важной частью государственной политики, направленной на развитие человеческого потенциала.