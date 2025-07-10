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    17:23, 10 Июль 2025 | GMT +5

    Центр инновационного творчества для молодежи построят в Алматы

    В микрорайоне Айнабулак-2 появится Центр инновационного творчества для подростков и молодежи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    молодежь
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Проект первого в районе Центра инновационного творчества представила аким Жетысуского района Ляззат Жылкыбаева.

    По словам акима, он станет площадкой для развития креативных и технологических навыков. Открытие объекта запланировано на конец 2026 года.

    — Центр будет ориентирован на развитие творческого потенциала детей и подростков, а также предоставление молодежи пространства для реализации своих идей в разных сферах — от искусства до технологий. Мы уверены, что это будет не только образовательное, но и культурное пространство, — подчеркнула Ляззат Жылкыбаева в ходе брифинга.

    Центр разместится на земельном участке площадью 2 га, который находится на балансе Госфонда. Участок был определен по многочисленным обращениям жителей. После прохождения государственной экспертизы, старт строительства намечен на IV квартал 2025 года.

    В Центре инновационного творчества предусмотрены:

    • студии для занятий искусством,
    • лаборатории для работы с новыми технологиями,
    • выставочные и творческие пространства,
    • мастер-классы, лекции и культурные мероприятия.

    Ляззат Жылкыбаева почеркнула, что проект внесет вклад в развитие креативных индустрий и молодежной среды Жетысуского района, а также создаст реальные возможности для личностного и профессионального роста молодежи.

    Напомним, в Казахстане уже функционируют 12 центров креативной индустрии. До конца года планируется открыть еще восемь.

    Теги:
    Культура Строительство Алматы Молодежь
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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