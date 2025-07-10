Центр инновационного творчества для молодежи построят в Алматы
В микрорайоне Айнабулак-2 появится Центр инновационного творчества для подростков и молодежи, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект первого в районе Центра инновационного творчества представила аким Жетысуского района Ляззат Жылкыбаева.
По словам акима, он станет площадкой для развития креативных и технологических навыков. Открытие объекта запланировано на конец 2026 года.
— Центр будет ориентирован на развитие творческого потенциала детей и подростков, а также предоставление молодежи пространства для реализации своих идей в разных сферах — от искусства до технологий. Мы уверены, что это будет не только образовательное, но и культурное пространство, — подчеркнула Ляззат Жылкыбаева в ходе брифинга.
Центр разместится на земельном участке площадью 2 га, который находится на балансе Госфонда. Участок был определен по многочисленным обращениям жителей. После прохождения государственной экспертизы, старт строительства намечен на IV квартал 2025 года.
В Центре инновационного творчества предусмотрены:
- студии для занятий искусством,
- лаборатории для работы с новыми технологиями,
- выставочные и творческие пространства,
- мастер-классы, лекции и культурные мероприятия.
Ляззат Жылкыбаева почеркнула, что проект внесет вклад в развитие креативных индустрий и молодежной среды Жетысуского района, а также создаст реальные возможности для личностного и профессионального роста молодежи.
Напомним, в Казахстане уже функционируют 12 центров креативной индустрии. До конца года планируется открыть еще восемь.