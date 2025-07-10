Центр инновационного творчества для молодежи построят в Алматы

Проект первого в районе Центра инновационного творчества представила аким Жетысуского района Ляззат Жылкыбаева.

По словам акима, он станет площадкой для развития креативных и технологических навыков. Открытие объекта запланировано на конец 2026 года.

— Центр будет ориентирован на развитие творческого потенциала детей и подростков, а также предоставление молодежи пространства для реализации своих идей в разных сферах — от искусства до технологий. Мы уверены, что это будет не только образовательное, но и культурное пространство, — подчеркнула Ляззат Жылкыбаева в ходе брифинга.

Центр разместится на земельном участке площадью 2 га, который находится на балансе Госфонда. Участок был определен по многочисленным обращениям жителей. После прохождения государственной экспертизы, старт строительства намечен на IV квартал 2025 года.

В Центре инновационного творчества предусмотрены:

студии для занятий искусством,

лаборатории для работы с новыми технологиями,

выставочные и творческие пространства,

мастер-классы, лекции и культурные мероприятия.

Ляззат Жылкыбаева почеркнула, что проект внесет вклад в развитие креативных индустрий и молодежной среды Жетысуского района, а также создаст реальные возможности для личностного и профессионального роста молодежи.

Напомним, в Казахстане уже функционируют 12 центров креативной индустрии. До конца года планируется открыть еще восемь.