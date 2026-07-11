Центр документального кино ТРК — это школа профессионального роста — режиссер Алмат Жаксылык

Центр документального кино Телерадиокомплекса Президента РК называют летописцем, который фиксирует путь страны — от первых лет Независимости до современных реформ. Документальные проекты рассказывают о ключевых событиях государства, жизни казахстанцев, их работе, увлечениях. Режиссер Центра документального кино Алмат Жаксылык рассказал о тонкостях этой удивительной профессии.

Сохраняя историю для будущих поколений

В этот творческий коллектив Алмат Жаксылык пришел в 2014 году и именно здесь смог раскрыть свой потенциал, реализовать замыслы и обрести уверенность в выбранном пути.

ЦДК — это собственная продакшн-база ТРК, где весь процесс создания фильма проходит внутри компании: от зарождения идеи и написания сценария до выхода готовой картины на экран. Такой полный цикл обеспечивает не только творческую целостность проекта, но и высокий уровень качества на каждом этапе производства.

Одни проекты бережно поднимают самые чувствительные темы общества, другие открывают Казахстан через призму регионов и малых городов, труд ученых и предпринимателей, подвиг волонтеров. Так складывается многогранная летопись страны, в которой документалистика становится голосом времени и хранителем человеческой правды.

Именно в этой среде, где идея постепенно превращается в готовый фильм, Алмат Жаксылык смог найти пространство для собственного развития — работать рядом с профессионалами, учиться у них и одновременно формировать свой авторский почерк в документалистике.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

Многие фильмы и спецпроекты ЦДК попадают в программы фестивалей, становятся поводом для обсуждений в СМИ и социальных сетях. Все дело — в узнаваемом почерке Телерадиокомплекса Президента.

— Работать в этой творческой команде — большая ответственность. Мне очень повезло с коллегами, это настоящие мастера своего дела, и каждому из них я благодарен за совместную работу, — говорит режиссер.

Именно атмосфера сотрудничества и высокий уровень профессионализма команды стали для него важнейшей опорой и источником вдохновения.

— За эти годы многое изменилось. Когда‑то коллектив насчитывал 250–300 сотрудников, а сегодня ТРК вырос в крупный медиахолдинг, оснащенный современными технологиями и новейшим оборудованием. Это уже не просто телерадиокомпания, а мощная производственная платформа с широкими возможностями для создания контента, способная конкурировать на самом высоком уровне, — отмечает собеседник.

Фото: Kazinform

Но, как признается режиссер, главное осталось неизменным — ответственность перед историей. За годы работы он стал свидетелем многих событий государственного масштаба. Международные переговоры, официальные визиты, подписание важных соглашений — каждое из них со временем становится частью летописи Независимого Казахстана.

— Когда работаешь на таких съемках, понимаешь, что снимаешь не просто сюжет. Это исторический документ, который спустя годы, а может быть, и десятилетия будут смотреть следующие поколения, — отмечает Алмат Жаксылык.

Путь в документалистику

Алмату Жаксылыку всегда были интересны истории о людях и судьбах. Родившись в семье журналиста, он с детства наблюдал, как рождаются материалы: отец брал интервью, разговаривал с героями и возвращался домой с живыми рассказами о событиях и людях. Именно эта атмосфера стала для него школой, где зародилось стремление к документалистике.

После девятого класса Алмат поступил в Карагандинский музыкальный колледж — музыка всегда занимала важное место в его жизни. Но решающим моментом стала встреча с кинематографом: фильм «Лабиринты фавна» перевернул его представления о профессии. Именно тогда он понял, что хочет стать режиссером. О документалистике он еще не думал, но уже знал, что поступит в Казахскую национальную академию искусств имени Темирбека Жургенова.

На творческом экзамене Алмат получил максимальный балл благодаря эссе о незрячем музыканте из Караганды.

— История родилась после случайного знакомства. Этот человек настолько доверился мне, что пригласил домой, познакомил с семьей и рассказал о себе, о том, как ощущается и понимается мир, когда ты не видишь, — воспоминает режиссер.

Эта встреча стала для Алмата Жаксылыка настоящей пробой призвания. Именно тогда он осознал: документальное кино рождается с истории человека, которая может запечатлеть в кадре атмосферу времени. Здесь нет места спешке, поверхностному отношению или небрежности.

Фото: Kazinform/Виктор Федюнин

— Настоящая документалистика — это не просто рассказ о событии. Это глубокое исследование, длительное наблюдение, поиск деталей и смыслов, правдивость. Порой невозможно предугадать, сколько времени уйдет на создание фильма: снимаешь до тех пор, пока не получишь именно тот результат, который соответствует замыслу, — говорит режиссер.

Именно поэтому одной из своих профессиональных целей он считает стажировку в BBC — школе документального кино, которая давно стала мировым эталоном качества.

Искусственный интеллект меняет кино, но не правду

На основе съемок и материалов ТРК вышли в свет сотни документальных и короткометражных фильмов, специальные проекты, посвященные внутренней политике и международной повестке, истории регионов, культуре и социальным инициативам.

Только за последние годы отснято и смонтировано огромное количество часов хроники, которое пополнило телерадиофонд Президента — тот самый архив, к которому обращаются журналисты, исследователи и документалисты. За 30 лет каждодневной работы сформирована сильнейшая в стране школа документалистики. Сегодня команда выпускает до 40 фильмов в год.

Фото: Kazinform

История кинематографа знает немало примеров, когда успешные документалисты переходили в игровое кино и добивались признания. Обратные примеры встречаются значительно реже. Особое значение документалистика приобретает сегодня, когда стремительное развитие искусственного интеллекта меняет привычные подходы к созданию художественного кино. Ведь в условиях технологического ускорения именно документальное кино остается пространством подлинного человеческого опыта и живой правды.

— Игровой кинематограф сейчас переживает серьезную трансформацию. А документальное кино, наоборот, становится все более востребованным. В мире, где художественные картины все чаще создаются по алгоритмам, именно документалистика остается пространством настоящего человеческого опыта, — считает режиссер.

При этом сам Алмат Жаксылык внимательно следит за развитием технологий. Он изучает новые камеры, осваивает работу с дронами и активно интересуется возможностями нейросетей.

— Мир меняется очень быстро, и режиссер должен меняться вместе с ним, — говорит он.

Передать атмосферу времени

Рассказывать истории о людях не менее ответственно. Ведь за каждым кадром стоит судьба, которую нужно показать честно и бережно. Для режиссера именно такие истории становятся проверкой профессионализма: они требуют внимательности, уважения и умения услышать человека, чтобы донести его правду до зрителя.

Фото: Kazinform

— Спуститься на четырехкилометровую глубину в шахту, записать воспоминания свидетелей Карлага и АЛЖИРа, поговорить с человеком, посвятившим жизнь сохранению казахской породы собак тазы, или услышать рассказ специалиста, десятилетиями работавшего на Семипалатинском испытательном полигоне — именно такие встречи становятся настоящими открытиями, — делится он.

В каждом таком эпизоде — дыхание и атмосфера времени, которое уже никогда не повторится.

— Наша задача — сохранить эти мгновения максимально достоверно. Когда-нибудь именно по этим кадрам наши дети и внуки будут узнавать, каким было наше время, — говорит режиссер.

Технологии стремительно меняются. Современные камеры становятся совершеннее, съемка — мобильнее, а искусственный интеллект открывает новые возможности для кинопроизводства. Но есть вещи, которые остаются неизменными. Настоящее документальное кино по-прежнему строится на доверии, внимании к человеку и уважении к истории.

Именно в этом Алмат Жаксылык видит главный смысл своей профессии и работы в ТРК Президента, который уже три десятилетия сохраняет для страны самые важные страницы ее современной летописи.

Об истории ТРК Президента читайте здесь.