Время в кадре: 30 лет ТРК

Тридцать лет назад в Казахстане появилась структура, без которой сегодня трудно представить информационную картину страны. Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан за эти годы стал не просто медиаресурсом, а своеобразной летописью независимого государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как все начиналось: от пресс-службы к медиакомплексу

История Телерадиокомплекса Президента началась задолго до того, как в документах появилось знакомое сегодня название. В середине 1990-х Казахстан еще только выстраивал собственную медийную систему и государственные институты. При пресс-службе Президента работала небольшая теле- ирадиокоманда, которая обеспечивала съемку официальных мероприятий и готовила материалы для государственных каналов.

По сути, это были первые шаги к созданию специализированного медиа, призванного сопровождать деятельность Главы государства. Решающий этап наступил в 1996 году. 29 декабря постановлением Правительства было создано государственное учреждение «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан». Фактически страна получила профильную структуру, в задачу которой входила не только оперативная съемка протокольных мероприятий, но и более системная работа с контентом: подготовка хроники, репортажей, аналитических и документальных материалов о деятельности Президента, о внутренней и внешней политике государства.

В конце 1990-х Телерадиокомплекс начал выходить за рамки чисто «служебной» функции. Если поначалу основная роль заключалась в том, чтобы обеспечивать картинку для других телеканалов, то со временем у команды стало появляться всё больше собственных продуктов — документальных фильмов, специальных репортажей, тематических программ.

Это был важный перелом: ТРК переставал быть лишь техническим подразделением и становился самостоятельным производителем контента. В те годы, вспоминают ветераны, не было ни удобных цифровых архивов, ни легких камер, ни быстрых каналов связи. Фильмы монтировали ночами, кассеты перевозили между городами, а любые серьезные поездки требовали сложной логистики. Но уже тогда в команде было понимание, что работа идет «не на один день»: то, что сегодня кажется обычным сюжетом о визите, завтра может стать единственным визуальным свидетельством целой эпохи.

Люди и цифры: медиа, которое всегда рядом

За десятилетия Телерадиокомплекс Президента оброс не только оборудованием и технологиями, но и людьми с очень разным опытом и характерами.

Фото: Kazinform

Операторы, которые знают, с какого ракурса лучше всего видно реакцию аудитории. Режиссеры, умеющие собрать из десятков фрагментов цельную историю. Монтажеры, способные из длинного протокольного ряда вытащить один-единственный кадр, в котором концентрируется смысл.

Параллельно росли и масштабы производства. На основе съемок иматериалов ТРК вышли сотни документальных и короткометражных фильмов, специальные проекты, посвященные внутренней политике имеждународной повестке, истории регионов, культуре и социальным инициативам.

Только за последние годы отснято и смонтировано огромное количество часов хроники, которое пополнило телерадиофонд Президента — тот самый архив, к которому обращаются журналисты, исследователи и документалисты. За 30 лет каждодневной работы сформирована сильнейшая в стране школа документалистики. Сегодня команда выпускает до 40 фильмов в год.

Сегодня Телерадиокомплекс — это уже не одна редакция, а целая экосистема. В состав структуры вошли международное информационное агентство «Казинформ», телеканалы Jibek Joly и Silk Way, киноканал Silk Way Cinema и радио Jibek Joly.

Телеканал Jibek Joly сохранил международное вещание и одновременно усилил работу для внутренней аудитории. Его концепция была обновлена с акцентом на универсальный семейный формат, объединяющий информационные, культурные и просветительские программы.

Отдельное направление модернизации связано с интеграцией «Казинформа» в общую медиасистему. Старейшее информационное агентство страны сохранило статус ведущего государственного ресурса, при этом усилило взаимодействие с телевизионными и цифровыми платформами, обеспечивая оперативное и многоканальное распространение новостей. Но в основе всех этих направлений — все те же «люди за камерой», чья работа редко попадает в кадр, хотя без них он просто не появился бы.

От пленки до UHD: технологический рывок

Если сравнить первые годы работы Телерадиокомплекса с сегодняшним днем, разница будет очевидна даже неспециалисту. Тяжелые камеры, громоздкие монтажные станции, физические архивы с кассетами и пленкой — все это постепенно уступило место цифровым решениям, современным студиям и мобильным комплексам, позволяющим вести прямые включения практически из любой точки мира.

Одним из ключевых шагов стало создание современного аппаратно-студийного комплекса в резиденции «Ак Орда», где используются технологии высокой четкости. Это не просто обновление картинки ради картинки: качество изображения становится важной частью представления страны на международной арене, а также влияет на то, как зритель воспринимает официальные мероприятия и обращения.

Параллельно менялась и логика работы. Если раньше весь фокус был на телевизионном эфире, то сегодня практически каждое событие живет сразу в нескольких средах: эфир, сайт, соцсети, мессенджеры.

Фото: Kazinform

Телерадиокомплекс развивает собственные цифровые каналы, в том числе Telegram, где появляются эксклюзивные видеоролики, инфографика, архивные кадры. Трансформация последних лет касается не только железа, но и профессий. Журналист больше не ограничивается ролью автора текста: он работает как корреспондент, редактор, мобилограф и иногда как монтажер.

Такая конвергентная модель позволяет быстрее реагировать на повестку, давать аудитории разные форматы — от развернутых документальных фильмов до коротких вертикальных видео.

За пределами протокола: фильмы, истории, люди

При всей важности съемки официальных мероприятий, Телерадиокомплекс давно вышел за пределы «строгого протокола».

Одно из ключевых направлений — документальное кино: социальные, исторические, культурные фильмы, в которых главную роль играют не здания и залы, а люди и их истории. Одни проекты рассказывают о самых чувствительных темах — семейных трагедиях, жизни уязвимых групп, судьбах детей и взрослых, которые столкнулись с тяжелыми обстоятельствами. Другие показывают Казахстан через историю регионов, малых городов, отраслей, волонтеров, ученых, предпринимателей.

При этом за кадром остается узнаваемый почерк ТРК: внимание к деталям, работа с архивом, сопоставление прошлого и настоящего.

Многие фильмы и спецпроекты Телерадиокомплекса попадают в программы фестивалей, становятся поводом для обсуждений в СМИ и социальных сетях.

Для героев это возможность быть услышанными, для зрителей — увидеть страну иначе, чем через привычную новостную повестку, а для самой компании — подтверждение того, что ее деятельность давно не сводится к формуле «освещение деятельности Президента».

Казахстан в объективе мира

Сегодня Телерадиокомплекс работает не только для внутренней аудитории. В его структуру входят телеканалы, ориентированные на зарубежного зрителя, а также проекты, которые рассказывают о Казахстане и Центральной Азии на разных языках.

Фото: Kazinform

Это важная часть «мягкой силы» страны — возможности объяснить свою позицию, показать собственный взгляд на региональные и глобальные процессы.

Международное сотрудничество — еще одно направление, которое активно развивается. Сегодня у ТРК порядка 60 иностранных партнеров, среди которых известные мировые и национальные информационные агентства и телеканалы. Речь идет не только о обмене контентом, но и о совместных проектах с иностранными медиакомпаниями, участии в крупных информационных кампаниях и освещении международных инициатив Казахстана.

Такая работа требует одновременно высокого профессионального уровня и тонкого понимания политического контекста, поэтому Телерадиокомплекс здесь выступает как партнер, которому доверяют.

Для иностранных зрителей иколлег ТРК часто становится главным «окном» в официальную повестку Казахстана. От того, насколько качественно и ответственно это «окно» работает, во многом зависит и то, как страна выглядит снаружи.

«Фабрика контента о Президенте» и медиа-школа для будущего

Руководство Телерадиокомплекса нередко называет компанию «фабрикой контента о Президенте и стране» — и это определение хорошо описывает сегодняшнюю реальность. Каждый день здесь создаются десятки единиц контента для разных платформ, от глубоких аналитических материалов до коротких видео, рассчитанных на мобильное потребление.

Фото: Kazinform

Параллельно ТРК превращается в площадку для подготовки новых кадров. В партнерстве с профильными вузами и экспертами формируются образовательные программы для журналистов, операторов, режиссеров, специалистов по цифровому контенту.

Это логичное продолжение миссии: медиа, которое фиксирует историю, должно передавать и профессиональные стандарты следующему поколению.

Внутри самой компании продолжается трансформация. Пересматриваются процессы, тестируются новые форматы, выстраивается работа с данными и аудиториями. Цель проста и амбициозна одновременно: оставаться современным медиа, не теряя своей главной функции — быть надежным источником информации о деятельности Президента и государства.

Архив как память страны

Отдельной строкой в истории Телерадиокомплекса стоит архив. За десятилетия здесь собраны тысячи часов видео и аудиозаписей, сотни тысяч фотографий, документы и материалы, которые фиксируют не только официальную хронику, но и «фон» эпохи: города, лица, детали, которые редко попадают в учебники, но сохраняются в кадре.

Фото: Kazinform

Работа с архивом — это постоянный процесс. Старые записи оцифровываются, описываются, пополняются метаданными, чтобы к ним могли обращаться журналисты, исследователи, режиссеры. Для будущих поколений это станет настоящей «машиной времени», позволяющей почувствовать атмосферу 1990-х, 2000-х, 2010-х и следующих десятилетий.

В этом смысле Телерадиокомплекс выполняет уникальную функцию — не только оперативного медиа, но и хранителя визуальной истории страны.

Взгляд в будущее

Юбилейная дата — 30 лет со дня основания — хороший повод оглянуться назад, но для медиакомпании важнее смотреть вперед.

В ближайшие годы Телерадиокомплекс продолжит трансформацию: укрепление digitаl-направления, развитие новых форматов, усиление международного сотрудничества, модернизация технической базы.

Меняется аудитория — вместе с ней меняются и подходы к рассказу о государстве. Молодые зрители ждут коротких, динамичных историй, интерактивности и возможности «заглянуть за кулисы».

При этом запрос на надежную, проверенную информацию о работе Президента и ключевых институтах остается неизменным. Телерадиокомплекс Президента продолжит идти рядом с этими процессами — фиксируя, объясняя, сохраняя.

И, возможно, спустя еще одно десятилетие кто-то будет писать новый юбилейный текст, используя кадры и истории, которые создаются прямо сейчас.