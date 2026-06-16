Центр для ускоренной депортации мигрантов открыли в аэропорту Берлина

Новый центр для просителей убежища начал работу в аэропорту Берлин-Бранденбург, передает Kazinform со ссылкой на DW .

Центр открыли после внедрения реформированной Общеевропейской системы предоставления убежища (CEAS). Новая система призвана ускорить рассмотрение отдельных категорий заявлений и в случае отказа оперативно организовывать выдворение заявителей из страны.

В центре будут рассматривать дела лиц, которые могли предоставить недостоверные сведения о своей личности, а также тех, кого считают потенциальной угрозой национальной безопасности.

Ускоренная процедура также затронет граждан государств, выходцам из которых европейские страны сравнительно редко предоставляют международную защиту.

Если заявление о предоставлении убежища будет отклонено, заявителя смогут депортировать непосредственно после завершения процедуры рассмотрения, которая будет занимать не более 12 недель.

Для размещения людей оборудовано отдельное здание рядом с территорией аэропорта. По данным МВД федеральной земли Бранденбург, центр рассчитан на одновременное пребывание до 40 человек. Подобные учреждения уже работают в федеральных землях Гессен, Баден-Вюртемберг и Бавария.

Общеевропейская система предоставления убежища CEAS вступила в силу во всех странах Европейского союза. Ее цель — упорядочить миграционные процессы, ускорить рассмотрение заявлений и распределение просителей убежища между государствами сообщества.

Ранее сообщалось, что с 12 июня официально вступил в силу Пакт о миграции и убежище Европейского союза во всех 27 странах-членах ЕС.