Новый пакт о миграции и убежище вступил в силу в Евросоюзе

С сегодняшнего дня Пакт о миграции и убежище Европейского союза официально вступил в силу во всех 27 странах-членах ЕС с 12 июня 2026 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— Миграция — это европейский вызов, который должен быть решен на европейском уровне. Решение должно быть эффективным, справедливым и строгим. Именно это обеспечивает Пакт о миграции и убежище: более надежные внешние границы, солидарность между государствами-членами и более эффективные процедуры предоставления убежища и возвращения, — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Пакт, принятый в мае 2024 года, представляет собой комплексную реформу миграционной политике и предоставления убежища в ЕС. Он заменяет устаревшую Дублинскую систему и вводит единые правила для всего Союза.

Новый документ предусматривает обязательную регистрацию и проверку безопасности всех лиц, незаконно пересекающих внешние границы ЕС, ускоренные пограничные процедуры рассмотрения заявлений об убежище, сокращение сроков рассмотрения заявок и ужесточение мер против злоупотреблений и повторных обращений.

Также вводятся более эффективные механизмы возвращения тех, кому отказано в защите, и обязательный механизм солидарности между странами ЕС — через прием мигрантов, финансовые взносы или оперативную помощь.

По данным Еврокомиссии, уже принятые предварительные меры позволили сократить число незаконных пересечений внешних границ ЕС на 55% по сравнению с показателями двухлетней давности.

Внедрение Пакта потребует значительной работы по адаптации национального законодательства и созданию необходимой инфраструктуры в странах-членах.

Сегодня в Никосии по этому поводу проходит неформальная конференция министров внутренних дел стран Евросоюза. Пакт о миграции и убежище стал одним из самых значимых законодательных достижений ЕС за последние годы и направлен на создание сбалансированной, строгой и гуманной миграционной политики.

Напомним, Казахстан и ЕС перешли к новому этапу переговоров по визовым вопросам и реадмиссии.