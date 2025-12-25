Центр адаптации для несовершеннолетних вновь открылся в СКО

В этом году учреждение переехало в новое здание, где завершили ремонт и создали более комфортные условия для ребят, которым особенно важно чувствовать себя в безопасности.

Как отметил Глава государства, создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства. Дети — это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне.

С работой обновленного центра ознакомился аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов. Он подчеркнул, что главная задача учреждения — дать детям временный надежный дом, пока решается их дальнейшая судьба.

Фото: акимат СКО

— Центр предназначен для временного пребывания детей в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в опеке государства — до определения их дальнейшей судьбы. В этот период важно обеспечить детям безопасность, заботу и возможности для полноценного развития, — отметил аким области.

В центре предусмотрено все необходимое для проживания, воспитания и обучения детей. Организованы занятия, досуг и отдых, а также оказывается медицинская и психологическая помощь. В рамках визита глава региона вручил учреждению ключи от нового автомобиля, который будет использоваться для нужд центра.

Фото: акимат СКО

Гауез Нурмухамбетов ознакомился с условиями, в которых живут малыши, пообщался с коллективом и поблагодарил специалистов за их заботу, терпение и преданность детям. Особым моментом встречи стало участие акима области в новогоднем утреннике воспитанников Центра адаптации.

— В следующем году планируем провести ремонт учреждения и оснастить его всем необходимым, чтобы детям было уютно и комфортно. Пусть Новый год принесет каждому радость, крепкое здоровье и самое главное — чтобы каждый ребенок рос в любви, заботе и ощущал тепло настоящей семьи, — отметил глава региона.

Как отмечают в ведомстве, впереди у центра много работы и человеческих историй, в каждой из которых важно вовремя протянуть руку. Обновленное здание, поддержка со стороны государства и внимание руководства области — это не просто условия и решения, а шанс для детей снова почувствовать стабильность и поверить, что рядом обязательно найдутся взрослые, готовые защитить, поддержать и помочь сделать первый шаг к дому, где есть любовь и забота.