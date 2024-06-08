Ценности миролюбивой страны, «зеленое» туристическое направление: что пишут мировые СМИ о Казахстане

На этой неделе Казахстан часто упоминался на страницах зарубежных СМИ. Мировые издания цитировали высказывания Главы государства Касым-Жомарта Токаева на торжественной церемонии поднятия Государственного флага в Астане. Иностранные агентства также писали о туристическом направлении Катон-Карагайского района ВКО. Подробный обзор мировой прессы о Казахстане, читайте в подборке агентства Kazinform.

Anadolu Agency: Токаев: согласие и единство – высшие ценности миролюбивого Казахстана

Казахстан – миролюбивое государство, высшими ценностями которого являются согласие и единство. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественной церемонии поднятия Государственного флага в этно-мемориальном комплексе «Атамекен» в Астане, сообщает Anadolu.

По словам Президента, Казахстан установил дружеские отношения со всеми странами мира.

- Благодаря нашим достижениям бирюзовый стяг Казахстана во всем мире воспринимается как знак единства и солидарности. Мы неизменно верны принципам дружбы и взаимного уважения. Сегодня мы все вместе строим Справедливый Казахстан – общество, в котором каждому предоставлены равные возможности. В краткие сроки была проведена масштабная политическая реформа, определена новая экономическая парадигма. Мы встали на путь обновления общественного сознания и формирования нового качества нации, - цитирует Токаева агентство.

РИА Новости: Путин оценил торгово-экономические связи России и Казахстана

Как сообщает РИА Новости, Президент России Владимир Путин заявил, что торгово-экономические связи РФ и Казахстана растут каждый год, направлений взаимодействия много.

- Это касается и торгово-экономических связей, они растут, растут уверенно, каждый год. И уровень товарооборота об этом говорит, растущий уровень товарооборота. У нас очень много направлений нашего взаимодействия. Я даже все сейчас не перечислю. Это энергетика, это промышленная кооперация, это тот же космос. Очень много, - сказал Путин в ходе встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ.

The Times of Central Asia: Британский журнал назвал Катон-Карагай лучшим туристическим направлением Казахстана

Катон-Карагайский район в Восточном Казахстане был включен в список лучших экологически чистых туристических направлений Азии и Ближнего Востока на 2024 год по версии британского журнала Wanderlust. Об этом сообщил The Times of Central Asia.

Британский журнал пишет, что на территории района расположен Катон-Карагайский национальный парк. В 2017 году Всемирная сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО признала парк площадью более 643 000 гектаров трансграничным биосферным заповедником.

Продвигая заповедник, Wanderlust заявил: «Пять лет назад жители Катон-Карагайского района – простора одинокой степи, гор и лесов на востоке Казахстана – столкнулись с дилеммой. Хотя здесь находится крупнейший национальный парк страны и обитает около 275 видов птиц, его 48 деревень привлекали мало посетителей, и работы было мало. В результате с начала века его население сократилось почти вдвое, многие жители переехали в города в поисках работы. Так, в 2019 году был запущен Фонд устойчивого развития села, целью которого является улучшение качества жизни в трех отдаленных районах, в том числе в Катон-Карагайском. Ключом к этим усилиям стало создание возможностей для устойчивого общественного туризма, включая обучение владельцев гостевых домов и открытие школы гостеприимства. Деньги также были выделены на содержание маршрутов, знаки и центр туристической информации, что облегчит путешественникам изучение региона, сообщества и культура которого наконец-то ценятся».

ТАСС: Парламент Казахстана разрешил увеличить объем телепрограмм на казахском языке до 60%

Депутаты Сената Парламента Казахстана одобрили закон «О масс-медиа», который предполагает увеличение объема телепрограмм и радиопрограмм на государственном (казахском) языке с нынешних 50% до 60% к 2027 году. Об этом пишет международное агентство ТАСС.

Как цитирует издание, в частности, предусмотрено увеличение требования по распространению теле-, радиопрограмм на государственном языке и объему местного контента с 2025 года до 55%, с 2027 года - до 60% от общего объема теле- и радиопрограмм.

- При этом предусмотрено сокращение с 20% до 10% объема ретрансляции иностранных телепрограмм и радиопрограмм в еженедельном объеме вещания казахстанских телеканалов и радио. Планируется также объединение сетевых изданий и информационных агентств в единое понятие «интернет-издание». Интернет-издания будут одним из видов средств массовой информации и подлежат регистрации. Законом предписывается обязательная ссылка на информационное агентство при распространении его сообщений и материалов другими средствами массовой информации, - пишет ТАСС.

Report: Совместное предприятие железных дорог Азербайджана, Грузии и Казахстана собирается начать работу

Middle Corridor Multimodal Ltd., созданная совместно закрытым акционерным обществом «Азербайджанские железные дороги», акционерным обществом «Национальная компания Казахстанские железные дороги» и акционерным обществом «Грузинские железные дороги» уже собирается начать работу.

Как сообщает Report, об этом заявил глава коммерческого департамента АЖД Мамед Гамидов на панельной дискуссии «Средний коридор: перспективы и вызовы», которая прошла в рамках выставки Translogistica Caspian. По его словам, в результате деятельности предприятия к началу 2025 года ожидается рост грузопотока: «Для развития мультимодального обслуживания в Среднем коридоре железнодорожники трех стран объединили усилия».