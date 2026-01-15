Цены по новым позициям списка социально значимых товаров снизились в Казахстане

С 4 января текущего года в Казахстане начал действовать временно расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров. Если ранее список включал 19 наименований, то в настоящее время он расширен до 31 позиции. В обновленный перечень вошли товары, которые оказывали наибольшее влияние на продовольственную инфляцию, включая огурцы, помидоры, яблоки, чай, сметану, рыбу, говядину (с костями и бескостную), мясо кур, куры, конину и твердый сыр.



По данным Бюро национальной статистики, по итогам первой недели текущего года индекс цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2 процента. За аналогичный период прошлого года показатель находился на том же уровне. При этом важно отметить, что в этом году данный индекс зафиксирован уже с учётом расширенного перечня товаров, что свидетельствует о сохранении стабильной ценовой динамики на продукты первой необходимости.



Более того, по ряду новых позиций, включенных в расширенный список, уже наблюдается снижение цен в диапазоне от 0,1 до 0,5 процента. Несмотря на незначительный характер этого снижения, такие показатели подтверждают, что процесс стабилизации цен уже запущен и первые результаты были достигнуты в кратчайшие сроки. В частности, по плодоовощной продукции отмечено удешевление яблок на 0,5 процента, огурцов и помидоров на 0,4 процента. В сегменте бакалейных товаров снижение цен зафиксировано на твердые и полутвердые сыры на 0,3 процента, а также на черный чай на 0,2 процента. В группе мясной и рыбной продукции цены снизились на 0,1 процента. По молочной продукции также отмечено снижение цен на сметану на 0,1 процента.



Для сдерживания цен с начала года проводится активная работа по мониторингу ситуации в торговых объектах, а также разъяснительная работа среди представителей бизнеса. Заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Даулен Кабдушев совместно с представителями местного акимата провел мониторинг цен и разъяснительную работу с продавцами на рынках столицы.

— Такая работа сегодня проводится нашими коллегами в регионах. Мы разъясняем субъектам бизнеса, что товары, которые ранее не входили в перечень СЗПТ, теперь отнесены к социально значимым продовольственным товарам. Это означает, что со стороны Комитета торговли в отношении них будет осуществляться государственный контроль за соблюдением предельной торговой надбавки. Хочу отметить, что в соответствии с действующим законодательством максимальная торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15 процентов, — отметил заместитель председателя Комитета торговли Даулен Кабдушев.

