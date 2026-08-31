Цены на социально значимые продукты снизились в Казахстане по итогам августа

По итогам августа в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,2%, при этом с начала года их рост составил 1,4% против 7,9% за аналогичный период прошлого года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

По итогам последней недели индекс СЗПТ составил 100,0%. С начала августа цены снизились на 0,2%. С начала года индекс составил 101,4% против 107,9% за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, рост цен на СЗПТ с начала года остается минимальным и более чем в 5 раз ниже прошлогоднего уровня.

Текущей динамике способствует сезонное поступление нового урожая. Снижение цен на овощную продукцию позволяет сдерживать общий индекс и компенсировать рост по отдельным товарам.

Положительная динамика по СЗПТ отражается и на продовольственной инфляции. В годовом выражении она снизилась с 13,5% в декабре прошлого года до 10,1% по итогам июля.

При этом работа не ограничивается сезонными мерами. Основной акцент сделан на факторах, которые напрямую влияют на конечную стоимость продуктов: посредники, рынки, транспортные расходы и отпускные цены производителей.

По поручению заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики С. Жумангарина в регионах проводится обследование продовольственных рынков. Анализируются цепочки поставок, условия аренды и формирование конечной цены. Отдельное внимание уделено выявлению лишних посредников.

Для снижения транспортных расходов действует льготный тариф на железнодорожные перевозки продовольствия. На сегодня им воспользовались более 50 компаний, перевезено 38 тыс. тонн продукции.

Продолжается работа с отечественными производителями. Для производителей СЗПТ предусмотрено снижение на 20% тарифа на электроэнергию. Поддержка предоставляется при принятии встречных обязательств по сдерживанию отпускных цен.

Одновременно пересматривается механизм работы стабилизационных фондов. Подход будет меняться от простого закупа продукции и освоения средств к оценке конкретного результата — влияния на цену.

Для этого механизмы стабилизации будут применяться адресно, исходя из ситуации по конкретному товару и региону. Также будет усилена прослеживаемость движения продукции и контроль за эффективностью средств, направляемых через СПК.

До конца года работа будет сосредоточена на сохранении текущей динамики, обеспечении достаточного предложения продовольствия и недопущении необоснованного роста цен.

Ранее сообщалось, что цены на продукты продолжают снижаться в Казахстане.