Эпоха дешевого энергопроизводства на газ в Казахстане закончилась. Об этом заявил член Общественного совета Министерства энергетики РК Олжас Байдильдинов, комментируя установление новых предельных цен на товарный газ, передает корреспондент агентства Kazinform

— Это не первое и не последнее повышение цен на природный газ. Цены на него убыточные, национальный оператор Казахгаз несет убытки, покупая этот газ по более высоким ценам и продает Казтрансгазаймаку — газораспределительной организации — по цене минус 11 тысяч за тысячу кубов, то есть теряя на этом деньги, — заявил Олжас Байдильдинов в беседе с корреспондентом агентства.

По его словам, у нас высокая цена на природный газ, потому что 85% его добычи приходится на три крупных проекта — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, а это не чисто казахстанские проекты

— Это не казахстанские проекты. Естественно, есть формула цены, она в том числе завязана на курс доллара и на мировые цены и отсюда такие высокие цены. Но и плюс, понятно, что себестоимость этого товара, она довольно высокая. Казахстан, как вы знаете, стабильно входит в топ 10 по самым дешевым ценам на энергоносители, в том числе на природный газ. По моим расчетам, которые я озвучивал в прошлом году, цены на природный газ примерно вырастут в три раза для населения. К этому надо быть готовыми, — считает эксперт.

По его словам, Казахстан не газовая держава и по запасам находится примерно лишь на 30 месте в мире.

— Если нефтедобыча в целом позволяет определенный уровень цен на ГСМ и топливо поддерживать, то по природному газу ситуация совершено иная. Это повышение направлено в том числе на то, чтобы мы научились экономить голубое топливо, — резюмировал Олжас Байдильдинов.

Ранее сообщалось, что предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане.