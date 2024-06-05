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    22:13, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Цены на природный газ продолжат расти в Казахстане — эксперт

    Олжас Байдильдинов
    Фото: Министерство энергетики РК

    Эпоха дешевого энергопроизводства на газ в Казахстане закончилась. Об этом заявил член Общественного совета Министерства энергетики РК Олжас Байдильдинов, комментируя установление новых предельных цен на товарный газ, передает корреспондент агентства Kazinform

    — Это не первое и не последнее повышение цен на природный газ. Цены на него убыточные, национальный оператор Казахгаз несет убытки, покупая этот газ по более высоким ценам и продает Казтрансгазаймаку — газораспределительной организации — по цене минус 11 тысяч за тысячу кубов, то есть теряя на этом деньги, — заявил Олжас Байдильдинов в беседе с корреспондентом агентства.

    По его словам, у нас высокая цена на природный газ, потому что 85% его добычи приходится на три крупных проекта — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, а это не чисто казахстанские проекты

    — Это не казахстанские проекты. Естественно, есть формула цены, она в том числе завязана на курс доллара и на мировые цены и отсюда такие высокие цены. Но и плюс, понятно, что себестоимость этого товара, она довольно высокая. Казахстан, как вы знаете, стабильно входит в топ 10 по самым дешевым ценам на энергоносители, в том числе на природный газ. По моим расчетам, которые я озвучивал в прошлом году, цены на природный газ примерно вырастут в три раза для населения. К этому надо быть готовыми, — считает эксперт.

    По его словам, Казахстан не газовая держава и по запасам находится примерно лишь на 30 месте в мире.

    — Если нефтедобыча в целом позволяет определенный уровень цен на ГСМ и топливо поддерживать, то по природному газу ситуация совершено иная. Это повышение направлено в том числе на то, чтобы мы научились экономить голубое топливо, — резюмировал Олжас Байдильдинов.

    Ранее сообщалось, что предельные цены на товарный газ утвердили в Казахстане.

    Теги:
    Добыча Казахстан Топливо Минэнерго РК Цены и тарифы Экономика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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