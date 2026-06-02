Цены на нефть выросли после сообщений о приостановке переговоров Ирана и США

Цены на нефть резко выросла после того, как иранские СМИ сообщили, что Тегеран прекращает переговоры с Вашингтоном передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Нефть марки Brent подорожала на 4,5% и составила 94,98 доллара за баррель. Нефть марки WTI подорожала на 5,5% и составила 92,16 доллара за баррель.

Топочный мазут, используемый в качестве эталона для авиационного топлива, также подорожал на 4%, а оптовые цены на газ выросли на 2%.

Цены на бензин в среднем стали выше на 44%, чем до начала войны.

Сообщается, что сейчас, когда война длится уже четвертый месяц, Тегеран приостанавливает переговоры и «обмен сообщениями через посредников» в знак протеста против расширения израильского наступления в Ливане.

Иран также заявил, что намерен рассмотреть возможность полного перекрытия Ормузского пролива и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе — важнейшем торговом водном пути у побережья Йемена.

Ранее сообщалось, что цены на нефть могут достичь 160 долларов за баррель.