Цены на 660 лекарственных препаратов снизили в аптеках Казахстана

Также свыше 3000 препаратов, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, освобождены от налогов, включая лекарства для лечения социально значимых заболеваний, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В Минздраве рассказали, что продолжают мониторинг цен на лекарственные средства и работу по обеспечению их доступности для населения. Проведен сравнительный анализ цен на 2635 наименований лекарственных препаратов в аптеках 20 регионов страны.

Установлено, что цены на 1309 препаратов (49,5%) остались без изменений, а на 669 (20,4%) лекарственных средств цены снизились. Всего механизмом регулирования предельных цен охвачено 4994 лекарственных препарата, реализуемых в розничной сети. В регулируемом сегменте более половины препаратов сохраняют стабильную стоимость.

Кроме того, свыше 3000 препаратов, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, освобождены от НДС, включая лекарства для лечения социально значимых заболеваний. Минздрав продолжит работу по обеспечению ценовой доступности лекарственных средств для казахстанцев.

В случае обнаружения фактов превышения установленных предельных розничных цен на лекарственные средства, Вы можете через мобильное приложение DariKZ отправить заявление с подтверждающими материалами (товарный чек и упаковка лекарственного средства) в территориальные Департаменты Комитета медицинского и фармацевтического конроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Также можно отправить через мобильное приложение DariKZ информацию о побочных эффектах, возникших после применения лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что оптовые наценки на лекарства в Казахстане хотят ограничить на уровне цены производителя. Также Минздрав Казахстана опроверг сообщения о резком росте цен на лекарства.