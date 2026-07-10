Цены на жилье в США выросли до рекордно высокого уровня

По данным Национальной ассоциации риелторов, цены на жилье в США растут на протяжении 36 месяцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Средняя цена дома в июне составила 446 400 долларов, что на 3% больше, чем 432 700 долларов годом ранее.

Самая высокая стоимость недвижимости отмечена на западе США — 633 600 долларов, и северо-востоке — 564 800 долларов. Существенно ниже стоимость домов на Среднем Западе — 346 600 долларов, и юге страны — 377 700 долларов.

Сегодня дома недоступны для большинства американцев. По данным LendingTree, менее 4 из 10 американских семей могут позволить себе дом стоимостью около 200 000 долларов.

По данным риелторской компании Redfin, жителям США необходим годовой доход примерно 117 000 долларов, чтобы позволить себе дом средней стоимости.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу, средняя цена дома в США может достигнуть 1 млн долларов к 2050 году.