Средняя стоимость домов в США к 2050 году достигнет $1 млн — прогноз

Согласно новым прогнозам главного экономиста Национальной ассоциации риелторов (NAR) Лоуренса Юна, к 2050 году средняя цена дома в США достигнет $1 млн, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на FOX Business.

По его словам, подобный рост через 25 лет может показаться невероятным, однако в 1990 году средняя цена жилья составляла всего 90 тысяч долларов.

Эксперт отметил, что рост цен на недвижимость способствует увеличению благосостояния владельцев жилья. В то же время арендаторы не получают выгоды от подорожания недвижимости, что может привести к дальнейшему росту финансового неравенства между собственниками и теми, кто продолжает снимать жильё.

Согласно данным Realtor.com, в мае средняя цена продажи вторичного жилья в США составила почти $430 000, что на 2% больше, чем в предыдущем месяце. Между тем, по данным Zillow, средняя стоимость аренды в США для всех типов жилья составляет $2006 в месяц, что на $6 больше, чем месяцем ранее.

По прогнозу Юна, экономического спада в США в 2026 году не прогнозируется, ставки по ипотеке останутся на уровне около 6,5% в течение текущего года, а продажи вторичного жилья вырастут на 4%.

Ранее сообщалось, что ФРС США сохраняет процентные ставки, но не исключает их повышения в конце этого года.