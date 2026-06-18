ФРС США сохраняет процентные ставки, но не исключает их повышения
Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку без изменений на фоне роста инфляции, но почти половина членов комитета заявила, что поддержит повышение ставки в конце этого года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на Business Standard.
Согласно новым квартальным прогнозам, девять представителей ФРС теперь ожидают повышения ставок к концу 2026 года. В обновлённом заявлении о денежно-кредитной политике были исключены формулировки, указывающие на вероятность дальнейшего снижения стоимости заимствований в этом году.
По прогнозам, ключевая ставка, которая с декабря прошлого года находится в диапазоне 3,50–3,75%, к концу этого года вырастет на четверть процентного пункта.
Прогноз по инфляции на конец 2026 года был повышен с 2,7% до 3,6%, а в следующем году ожидается ее снижение до 2,3%.
Экономический рост немного замедлился, а уровень безработицы, как ожидается, к концу года составит 4,4%, как и прогнозировалось ФРС в марте.
Ранее сообщалось, что инфляция в США в мае превысила 4%.