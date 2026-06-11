Инфляция в США в мае превысила 4%

Индекс потребительских цен вырос в мае на 4,2% в годовом исчислении по сравнению с 3,8% в апреле и достиг самого высокого уровня с апреля 2023 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на CBS News.

Инфляция в январе составляла 2,4% в годовом исчислении и начала ускоряться в основном из-за энергетического кризиса, вызванного войной в Иране. Закрытие Ормузского пролива нарушило глобальные цепочки поставок, что привело к росту цен на всё — от бензина до авиабилетов.

В майском отчете Министерства труда США сообщается, что цены на бензин выросли на 40,5% по сравнению с прошлым годом.

Цены на помидоры подскочили на 32%, салат-латук — почти на 25%, кофе вырос на 17,5% по сравнению с 2025 годом.

По мнению экспертов, за исключением категорий, напрямую затронутых войной в Иране, есть признаки того, что цены на некоторые товары снижаются, а значит, инфляционное давление пока не распространяется на всю экономику.

Впервые за 14 месяцев снизились цены на новые автомобили, мебель для дома и рецептурные лекарства.

По мнению ведущего экономиста по США в Oxford Economics Нэнси Хаутен, в мае мог быть достигнут пик инфляции в 2026 году, после чего она может снизиться к концу года.

Ранее сообщалось, что доллар подешевел примерно на 10% с начала 2025 года.