Цены на сигареты изменились в Казахстане

Изменения предусмотрены приказом министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2022 года № 196 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком».

Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальная розничная цена на пачку из 20 сигарет с фильтром и без фильтра, папирос, сигарилл, а также изделий с нагреваемым табаком установлена на уровне 970 тенге.

Отметим, что с июля и до конца 2025 года минимальная цена сигарет составляла 920 тенге.

Ранее сообщалось, что спрос на традиционные сигареты в Казахстане продолжает снижаться на фоне роста интереса к альтернативным табачным изделиям.