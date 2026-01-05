РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:12, 05 Январь 2026 | GMT +5

    Цены на сигареты изменились в Казахстане

    Минимальные розничные цены на сигареты в Казахстане увеличились на 50 тенге, передает агентство Kazinform.

    сигареты
    Фото: pixabay.com

    Изменения предусмотрены приказом министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2022 года № 196 «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком».

    Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальная розничная цена на пачку из 20 сигарет с фильтром и без фильтра, папирос, сигарилл, а также изделий с нагреваемым табаком установлена на уровне 970 тенге.

    Отметим, что с июля и до конца 2025 года минимальная цена сигарет составляла 920 тенге.

    Ранее сообщалось, что спрос на традиционные сигареты в Казахстане продолжает снижаться на фоне роста интереса к альтернативным табачным изделиям.

    Теги:
    Цена Торговля Сигареты
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают