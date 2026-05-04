Цены на пять лекарств, включая онкопрепараты, пересмотрят в Казахстане

В Казахстане пересматривают предельные цены на пять торговых наименований лекарственных средств, среди которых препараты для лечения онкологических и психических заболеваний, передает агентство Kazinform.

Министерство здравоохранения вынесло на обсуждение проект изменений к приказу о предельных ценах на лекарства. Документ будет доступен для публичного обсуждения до 20 мая.

Речь идет о корректировке приказа от 5 августа 2021 года, который регулирует предельные цены на лекарственные средства и медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Как сообщили в Минздраве, изменения направлены на уточнение механизма формирования предельных цен по торговым наименованиям. Ожидается, что это повысит прозрачность системы ценообразования и доступность лекарств для населения.

Согласно проекту, изменения затронут пять торговых наименований лекарственных средств. В их числе — антипсихотические, противоопухолевые и другие терапевтические препараты.

Кроме того, в перечень Единого дистрибьютора планируется включить два новых торговых наименования лекарственных средств.

В ведомстве отмечают, что предлагаемые меры помогут сохранить баланс между доступностью лечения и эффективным использованием бюджетных средств, а также повысят устойчивость системы лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП и ОСМС.

