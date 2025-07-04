Цены на проезд в автобусах могут поменяться в Караганде

Последний раз плату за проезд в городских автобусах Караганды повышали год назад, с 1 июня. До того дня тариф составлял 80 тенге, а после повышения – при безналичной оплате он составил 100 тенге, за наличные – 200 тенге.

При этом все льготные проезды остались. То есть, дети до 18 лет по-прежнему ездят бесплатно, а также многодетные мамы, инвалиды 1, 2 и 3-й групп, родители детей с особыми потребностями, опекуны людей с инвалидностью, участники декабрьских событий 1986 года, получатели пенсий, государственного специального пособия, как работавшие на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, размеры пенсий и пособий которых не превышают 22 месячных расчетных показателя.

Что же касается пенсионеров по возрасту, для них льгота осталась прежней – 50 тенге.

Пока еще неизвестно, как изменятся цены за проезд в ближайшее время. Но однозначно вырастут.

«Тарифы будут расти. Без тарифа мы не сможем. Потому что, вы все знаете, что дорожает и дизельное топливо, и обновление идет. Я помню, какие были проблемы в сфере общественного транспорта 4-5 лет назад. Сейчас мы решили ряд из них. Было закуплено более 200 новых автобусов. Восстановили порядка 6 маршрутов, которые в свое время были закрыты в силу разных причин и в том числе из-за тарифа в 80 тенге. Это было совсем мало. Поэтому поднятие тарифа поэтапно будет идти, и не только в Караганде», - отметил глава региона.

Помимо Караганды, повышение тарифов возможны и в Темиртау и Шахтинске.

«В автопарках работают больше 2 000 человек, если считать весь персонал. Они ведь тоже должны получать достойную заработную плату. Поэтому поэтапно все же будем поднимать тарифы. Резкого роста не будет», - добавил Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона отметил, что благодаря росту тарифа и внедрения ONAY! практически по всей области удалось отрегулировать единую систему. А также это дало возможность сделать проезд бесплатным для детей до 18 лет.

Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске рассматривается возможность введения бесплатного проезда в общественном транспорте для детей и подростков до 18 лет.