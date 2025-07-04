Цены на проезд в автобусах могут поменяться в Караганде
Точных дат изменения тарифов на проезд еще нет. Но избежать подорожания не удастся. Об этом сообщил аким Карагандинской области на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.
Последний раз плату за проезд в городских автобусах Караганды повышали год назад, с 1 июня. До того дня тариф составлял 80 тенге, а после повышения – при безналичной оплате он составил 100 тенге, за наличные – 200 тенге.
При этом все льготные проезды остались. То есть, дети до 18 лет по-прежнему ездят бесплатно, а также многодетные мамы, инвалиды 1, 2 и 3-й групп, родители детей с особыми потребностями, опекуны людей с инвалидностью, участники декабрьских событий 1986 года, получатели пенсий, государственного специального пособия, как работавшие на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, размеры пенсий и пособий которых не превышают 22 месячных расчетных показателя.
Что же касается пенсионеров по возрасту, для них льгота осталась прежней – 50 тенге.
Пока еще неизвестно, как изменятся цены за проезд в ближайшее время. Но однозначно вырастут.
«Тарифы будут расти. Без тарифа мы не сможем. Потому что, вы все знаете, что дорожает и дизельное топливо, и обновление идет. Я помню, какие были проблемы в сфере общественного транспорта 4-5 лет назад. Сейчас мы решили ряд из них. Было закуплено более 200 новых автобусов. Восстановили порядка 6 маршрутов, которые в свое время были закрыты в силу разных причин и в том числе из-за тарифа в 80 тенге. Это было совсем мало. Поэтому поднятие тарифа поэтапно будет идти, и не только в Караганде», - отметил глава региона.
Помимо Караганды, повышение тарифов возможны и в Темиртау и Шахтинске.
«В автопарках работают больше 2 000 человек, если считать весь персонал. Они ведь тоже должны получать достойную заработную плату. Поэтому поэтапно все же будем поднимать тарифы. Резкого роста не будет», - добавил Ермаганбет Булекпаев.
Глава региона отметил, что благодаря росту тарифа и внедрения ONAY! практически по всей области удалось отрегулировать единую систему. А также это дало возможность сделать проезд бесплатным для детей до 18 лет.
Ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске рассматривается возможность введения бесплатного проезда в общественном транспорте для детей и подростков до 18 лет.