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    16:41, 01 Июнь 2025 | GMT +5

    В Усть-Каменогорске планируют ввести бесплатный проезд для детей до 18 лет

    В Усть-Каменогорске рассматривается возможность введения бесплатного проезда в общественном транспорте для детей и подростков до 18 лет, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    автобус
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    С такой инициативой выступил аким города Алмат Акышов.

    По его словам, мера направлена на поддержку семей с детьми и создание более комфортных условий для школьников и студентов.

    — Мы стремимся к тому, чтобы городская инфраструктура становилась удобной и доступной для всех категорий граждан. Поддержка подрастающего поколения — один из приоритетов в нашей работе, — подчеркнул Алмат Акышов.

    Как сообщили в акимате, нормативный документ, предусматривающий льготы, уже разработан и находится на стадии согласования.

    Планируется, что воспользоваться бесплатным проездом можно будет при предъявлении документа, подтверждающего возраст ребёнка. Механизм реализации уточняется.

    Ранее сообщалось, что 11 автобусных маршрутов изменили движение в Астане.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Дети Регионы Транспорт Усть-Каменогорск Молодежь
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
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