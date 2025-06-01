В Усть-Каменогорске планируют ввести бесплатный проезд для детей до 18 лет

С такой инициативой выступил аким города Алмат Акышов.

По его словам, мера направлена на поддержку семей с детьми и создание более комфортных условий для школьников и студентов.

— Мы стремимся к тому, чтобы городская инфраструктура становилась удобной и доступной для всех категорий граждан. Поддержка подрастающего поколения — один из приоритетов в нашей работе, — подчеркнул Алмат Акышов.

Как сообщили в акимате, нормативный документ, предусматривающий льготы, уже разработан и находится на стадии согласования.

Планируется, что воспользоваться бесплатным проездом можно будет при предъявлении документа, подтверждающего возраст ребёнка. Механизм реализации уточняется.

Ранее сообщалось, что 11 автобусных маршрутов изменили движение в Астане.