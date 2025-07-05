Цены на овощи изменились в Павлодарской области

По данным департамента Бюро национальной статистики по Павлодарской области, по продовольственным товарам рост цен зафиксирован на рыбу и морепродукты на 2%, масло на 0,7%, мясо на 0,3%. Однако больше всего изменения стоимости коснулось овощей.

- Из овощей и фруктов повысились цены на морковь на 54%, картофель – на 27,4%, лук репчатый – на 15,3%, яблоки – на 13,8%, вместе с тем, снизились цены на капусту на 20,9%, - сообщили в департаменте Бюро национальной статистики по Павлодарской области.

Отмечено снижение цен на яйцо на 7,6%, а также крупы подешевели на 1,2%. В списке удорожания также бытовые приборы на 2,2%, мыломойка на 1,3%, услуги ремонта жилых помещений на 4,1%, амбулаторное лечение на 3%.

Напомним, ранее региональный департамент торговли и защиты прав потребителей в Павлодаре выявил завышение цен на ряд социально значимых продуктов.