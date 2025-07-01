В Павлодаре капусту перепродавали дороже в 3,5 раза

За первые пять месяцев текущего года в департамент торговли и защиты прав потребителей Павлодарской области поступило 727 обращений от граждан. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная масса жалоб касалась розничной торговли, сферы бытовых услуг и электронной коммерции. В результате работы специалистов потребителям удалось вернуть свыше 66 миллионов тенге.

— В ходе проверок установлено, что некоторые социально значимые продукты реализовывались с чрезмерной наценкой. Так, например, капуста закупалась по 100 тенге за килограмм, а продавалась уже за 450 тенге. Цена на морковь была завышена на 275%, на картофель — на 106%, на лук — на 86%. Кроме того, гречневая крупа и куриное мясо продавались соответственно на 52% и 27% дороже, — сообщила заместитель руководителя департамента Нурсулу Аубакирова.

По обращениям физических и юридических лиц было проведено 144 проверки объектов предпринимательской деятельности. В результате 64 субъекта были привлечены к административной ответственности, а по итогам проверок выдано 88 предписаний об устранении нарушений.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в детские сады Павлодара продукты питания поставлялись с наценкой до 300%.