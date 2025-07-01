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    16:41, 01 Июль 2025 | GMT +5

    В Павлодаре капусту перепродавали дороже в 3,5 раза

    Региональный департамент торговли и защиты прав потребителей выявил факты необоснованного завышения цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    капуста
    Фото: pixabay.com

    За первые пять месяцев текущего года в департамент торговли и защиты прав потребителей Павлодарской области поступило 727 обращений от граждан. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная масса жалоб касалась розничной торговли, сферы бытовых услуг и электронной коммерции. В результате работы специалистов потребителям удалось вернуть свыше 66 миллионов тенге.

    — В ходе проверок установлено, что некоторые социально значимые продукты реализовывались с чрезмерной наценкой. Так, например, капуста закупалась по 100 тенге за килограмм, а продавалась уже за 450 тенге. Цена на морковь была завышена на 275%, на картофель — на 106%, на лук — на 86%. Кроме того, гречневая крупа и куриное мясо продавались соответственно на 52% и 27% дороже, — сообщила заместитель руководителя департамента Нурсулу Аубакирова.

    По обращениям физических и юридических лиц было проведено 144 проверки объектов предпринимательской деятельности. В результате 64 субъекта были привлечены к административной ответственности, а по итогам проверок выдано 88 предписаний об устранении нарушений.

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что в детские сады Павлодара продукты питания поставлялись с наценкой до 300%.

    Теги:
    Цена Регионы Казахстана Павлодар Торговля Сельхозпродукция Продукты Павлодарская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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