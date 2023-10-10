Цены на новое жилье повысились в Казахстане

На рынке купли-продажи жилья в сентябре 2023 года количество зарегистрированных сделок составило 35 398, из них 8 815 по индивидуальным домам и 26 583 по квартирам в многоквартирных домах. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

За год (сентябрь 2023 г. к сентябрю 2022 г.) цены продажи нового жилья повысились на 5,7%, а квартиры вторичного рынка снизились на 3,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье в сентябре 2023 г. по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилась на 0,2%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Павлодар на 18,9%, Семей – на 16%, Актау – на 11,7%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен - города Семей (25,3%), Кызылорда (14,6%), Талдыкорган (9,7%), на рынке аренды жилья – Караганда (24,8%), Конаев (24,6%), Кызылорда (22,5%).

На рынке купли-продажи жилья в сентябре 2023 г. количество зарегистрированных сделок составило 35 398, из них 8 815 по индивидуальным домам и 26 583 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с августом 2023 г. (38 810) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 8,8%. Лидерами по количеству сделок, традиционно остаются города Астана (6 731 – 19%) и Алматы (6 436 – 18,2%), а также Карагандинская область (3 041 – 8,6%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 319 единиц (0,9%).

По сравнению с августом 2023 г. в сентябре наблюдается спад во всех регионах страны, кроме города Алматы (+8,6%) и Западно-Казахстанской области (+2,6%). А наибольший спад количества сделок зарегистрирован в Северо-Казахстанской области (на 26,4%), области Улытау (на 22,2%) и Костанайской области (на 19,4%).

По сравнению с августом 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 7,3% (на 2 086 сделок). Всего в сентябре по квартирам совершено 26 583 сделок – это 75,1% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астана (24,8%), Алматы (22,1%) и Карагандинскую область (9,4%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в сентябре по ним было оформлено 10 184 сделки.

По сравнению с августом 2023 года в сентябре количество сделок по индивидуальным домам, также уменьшилось на 13,1% (на 1 326 сделок) и составило 8 815. Положительная динамика была зарегистрирована лишь в городах Астана (15,7%), Алматы (1,4%) и Западно-Казахстанской (6,4%), Туркестанской (2,7%) областях. В Северо-Казахстанской области наблюдается спад на 34,1%, что является самым большим показателям среди всех регионов.

Количество сделок купли-продажи жилья за сентябрь 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 2,3%, тогда было зарегистрировано 36 241 сделка. Отрицательный наивысший показатель был зарегистрирован в Туркестанской области (26%), а самое большое увеличение зафиксировано в Северо-Казахстанской области (на 22,1%). Вместе с тем, уменьшение в динамике наблюдается в количестве сделок января-сентября 2023 г. к январю-сентябрю 2022 г. и составляет -26,4%.