Цены на нефть снизились на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть в пятницу остаются волатильными на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. При этом после резких колебаний предыдущих дней котировки снизились, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

По состоянию на утро 31 июля стоимость нефти марки Brent составляет около 89,45 доллара за баррель. Нефть марки WTI торгуется в диапазоне 83–84 долларов за баррель.

По данным Reuters, в четверг цены на нефть снизились после волатильной торговой сессии. Участники рынка оценивали инициативу по усилению безопасности судоходства в Красном море, которая частично ослабила опасения относительно возможных перебоев с поставками нефти.

Несмотря на коррекцию цен, основным фактором, влияющим на нефтяной рынок, остается напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Она продолжает поддерживать повышенную волатильность котировок.

Напомним, ранее мировые цены на нефть резко выросли после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных военных действиях против Ирана и хуситов в Йемене.