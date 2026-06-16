Цены на нефть марок Brent и WTI упали до самого низкого уровня с начала марта

Известие о том, что США и Иран достигли предварительного соглашения о прекращении конфликта, привело к резкому падению мировых цен на нефть, вернув рынок к самым низким уровням за последние месяцы, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

Мировой рынок нефти упал примерно на 4 доллара за баррель, достигнув самого низкого уровня за три месяца, после того как президент США Дональд Трамп объявил о достижении США и Ираном предварительного соглашения о прекращении конфликта и возобновлении работы Ормузского пролива.

По итогам торгов цена на нефть марки Brent упала на 4,16 доллара (5%) до 82,91 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 4,13 доллара (5,5%) до 80,21 доллара за баррель.

Оба этих ключевых нефтяных контракта нивелировали значительную часть «надбавки за военный риск», накопившейся за последние несколько месяцев, и цены на нефть упали до самых низких уровней закрытия с 4 марта.

Ранее сообщалось, что США и Иран достигли договоренности о мирном соглашении, официальная церемония подписания которого намечена на 19 июня в Швейцарии. Kazinform сообщал о подробностях соглашения между Ираном и США. ООН поддержала соглашение о прекращении огня между США и Ираном. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также заявил, что приветствует соглашение между США и Ираном.

На фоне политических заявлений нефтяные котировки резко снизились, однако эксперты предупреждают: фундаментальная неопределенность сохраняется. Корреспондент агентства Kazinform изучил возможные последствия соглашения, подробнее читайте здесь.