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    09:00, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Цены на нефть, газ, уголь, уран и золото в Казахстане

    Цены на нефть, газ, уголь, уран и золото в Казахстане
    Коллаж: Kazinform/ Freepik/ Pixabay/ DALL-E

    Казахстанская нефть с КТК упала на 4 доллара. Цены на "черное золото" продолжают падать на фоне запрета на экспорт ливийской нефти, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Всемирный тренд на падение цен на нефть задел и казахстанские сорта нефти. Бренд нефти CPC, экспортируемой только через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), упали с 81$ на прошлой неделе до 74,89$ за баррель. Цены на еще один казахстанский бренд нефти KEBCO, экспортируемый через порты и трубопроводы, остаются неизвестными.

    Цены на природный газ выросли с 2,127$ до 2,203$ за 1 млн БТЕ (Британская тепловая единица, равная 293 КВатт/час). 

    Мировые цены на уголь находятся на отметке 140 долларов за тонну.

    Что касается казахстанских сортов угля:

    - «Шубарколь комир» -- 8 тыс тенге/тонна
    - «Қаражыра» -- 8,7 тыс тенге/тонна
    - «Майкубен-Вест» -- 7,7 тыс тенге/тонна
    - «Шубарколь Премиум» -- 9 тыс тенге/тонна.

    Стоимость урана осталась без изменений и сохранились на уровне 175$ за килограмм.

    Золото незначительно упало по сравнению с прошлой неделей. Так, 28 августа килограмм золота стоил 80 949$, то на 4 сентября его цена составляет 80 476$. Грамм обойдется в 80,9 долларов. 

     

    Теги:
    Нефть/газ Золото Уран Нефть Полезные ископаемые Цена на нефть Уголь
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
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