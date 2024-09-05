Цены на нефть, газ, уголь, уран и золото в Казахстане

Казахстанская нефть с КТК упала на 4 доллара. Цены на "черное золото" продолжают падать на фоне запрета на экспорт ливийской нефти, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всемирный тренд на падение цен на нефть задел и казахстанские сорта нефти. Бренд нефти CPC, экспортируемой только через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), упали с 81$ на прошлой неделе до 74,89$ за баррель. Цены на еще один казахстанский бренд нефти KEBCO, экспортируемый через порты и трубопроводы, остаются неизвестными.

Цены на природный газ выросли с 2,127$ до 2,203$ за 1 млн БТЕ (Британская тепловая единица, равная 293 КВатт/час).

Мировые цены на уголь находятся на отметке 140 долларов за тонну.

Что касается казахстанских сортов угля:

- «Шубарколь комир» -- 8 тыс тенге/тонна

- «Қаражыра» -- 8,7 тыс тенге/тонна

- «Майкубен-Вест» -- 7,7 тыс тенге/тонна

- «Шубарколь Премиум» -- 9 тыс тенге/тонна.

Стоимость урана осталась без изменений и сохранились на уровне 175$ за килограмм.

Золото незначительно упало по сравнению с прошлой неделей. Так, 28 августа килограмм золота стоил 80 949$, то на 4 сентября его цена составляет 80 476$. Грамм обойдется в 80,9 долларов.