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    14:40, 14 Май 2024 | GMT +6

    Цены на медь достигли двухлетнего максимума

    медь
    Фото: freepik.com

    Цены на медь во вторник поднялись до самого высокого уровня с апреля 2022 года на фоне притока средств в сектор цветных металлов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По информации MarketScreener. котировки меди на Лондонской бирже металлов (LME) достигли $10 255,50 за метрическую тонну, что чуть меньше от рекордного максимума в $10 845 в 2022 году.

    Рост цены связывают с фондами, делающих ставку на снижение процентных кредитов в США, перебои в поставках и повышение спроса на металлы в секторах «зеленой» энергетики. Также они направляют деньги в базовые металлы и более широкие сырьевые товары, используя этот сектор в качестве защиты от инфляции.

    Однако высокая цена на металл снизила активность на рынке меди в Китае, где отмечается снижение спроса из сектора катанки, на долю которого приходится 65% общего спроса на цветной металл в КНР.

    Самый продаваемый июньский контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) подорожал до 82 070 юаней ($11 339,08) за тонну.

    Также подорожали на китайском рынке алюминий на 0,3% до 20 545 юаней за тонну, цинк – на 1% до 23 660 юаней, свинец – на 1,1% до 18 295 юаней, олово – на 3,5% до 271 010 юаней.

    Теги:
    Китай Мировая экономика Великобритания Мировые новости
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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